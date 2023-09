Klientët e Apple përballen me tarifë shtesë prej 20 £ për ndryshimin e portës së karikimit të iPhone

Apple është vendosur të ndryshojë portin e karikimit dhe kabllot në iPhone-ët e saj për herë të parë në 11 vjet për të qenë në përputhje me rregulloret e BE-së. Ligji i Bashkimit Evropian kërkon që të gjithë telefonat të përdorin standardin USB-C dhe Apple pritet ta miratojë këtë standard në modelet e ardhshme të iPhone. Megjithatë, ky ndryshim vjen me një kosto për klientët.

Kablloja e re e karikimit do të jetë e papajtueshme me tullat aktuale të karikimit që përdorin shumë pronarë të iPhone. Si rezultat, pronarëve të rinj të iPhone mund t'u duhet të blejnë veçmas një përshtatës energjie prej 19.99 £. Ky shpenzim shtesë shton koston tashmë të lartë të modeleve më të fundit të iPhone, me iPhone 15 afër 2,000 £.

Vendimi i Apple për të mos përfshirë më adaptorët e energjisë me iPhone të rinj është një përpjekje për të reduktuar mbetjet elektronike. Megjithatë, kjo do të thotë që klientët që përmirësojnë nga modelet e vjetra do të zbulojnë se përshtatësit e tyre ekzistues nuk funksionojnë me pajisjet e reja. Ky ndryshim mund të çojë në zhgënjim, duke pasur parasysh se standardi më i vjetër USB përdoret ende gjerësisht.

Për të adresuar këtë çështje, Apple thuhet se po inkurajon stafin e dyqanit të saj që të shesë adaptorë muri së bashku me iPhone-ët e rinj. Kompania ka kaluar tashmë iPad-ët dhe laptopët e saj më të fundit në lidhje USB-C, dhe iPhone është pajisja e radhës që i nënshtrohet këtij ndryshimi.

Porta USB-C ofron shpejtësi më të shpejtë të karikimit dhe transferime të të dhënave në krahasim me portin më të vjetër USB-A. Ndërsa përshtatësit më të vjetër të karikimit të iPhone të shumë njerëzve përdorin portën USB-A, iPhone-ët e rinj pritet të përfshijnë një kabllo me standardin USB-C në të dy skajet.

Pavarësisht shqetësimeve të mundshme dhe kostos së shtuar për klientët, Apple po e aplikon këtë ndryshim të portit të karikimit globalisht. Deri në fund të vitit të ardhshëm, të gjithë telefonat e shitur në Bashkimin Evropian duhet të miratojnë standardin USB-C.

Analistët spekulojnë se ky ndryshim mund të ndikojë në shitjet e iPhone, pasi blerësit e mundshëm mund të vonojnë përmirësimet e tyre. Çmimi i modeleve më të lira të iPhone 15 pritet të mbetet në 849 £, por analistët parashikojnë se modelet më të shtrenjta “Pro” do të kenë rritje të çmimeve.

Në përgjithësi, vendimi i Apple për të respektuar rregulloret e BE-së në lidhje me ndryshimin e portit të karikimit mund të paraqesë sfida për klientët, por ai përputhet me përpjekjet globale për të standardizuar lidhjen e pajisjeve.

Përkufizime:

– USB-C: USB-C (ose USB Type-C) është një standard universal për karikimin dhe transferimin e të dhënave që ofron shpejtësi më të larta në krahasim me standardin më të vjetër USB-A.

– USB-A: USB-A është porta standarde USB që është përdorur gjerësisht për karikimin dhe transferimin e të dhënave në kompjuterë, makina dhe adaptorë karikimi.

