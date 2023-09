A është iPhone 15 zëvendësimi i ardhshëm i desktopit?

By

Apple do të prezantojë iPhone 15 në një ngjarje speciale nesër dhe thashethemet sugjerojnë se do të vijë me një lidhës USB-C, duke zëvendësuar lidhësin Lightning që ka qenë standard që nga iPhone 5. iPhone i ri gjithashtu pritet të shfaqet një port Thunderbolt, që ofron opsione të zgjeruara hyrëse dhe dalëse për të dhëna, ekran, energji dhe më shumë.

Me këto përditësime harduerike, iPhone mund të bëhet potencialisht një pajisje transformuese në peizazhin informatik. Konkurrentët si Samsung kanë eksploruar tashmë se si telefonat inteligjentë mund të dyfishohen si zëvendësues të desktopit, me DeX të Samsung që ofron një përvojë kompetente në desktop. Thashethemet sugjerojnë se Android gjithashtu mund të prezantojë një modalitet vendas të desktopit së shpejti.

Ndërsa Apple nuk ka demonstruar plotësisht se iPadOS mund të zëvendësojë një mjedis kompjuterik desktop, potenciali është i jashtëzakonshëm. Një iPhone 15 me një port USB-C dhe aftësi Thunderbolt mund të funksionojë si një klient i hollë me madhësi xhepi, duke i lejuar përdoruesit të lidhen me ekranet e jashtëm dhe pajisjet hyrëse kudo dhe kurdo që kanë nevojë.

Aktualisht, iPhone-ët kanë aftësi të kufizuara kur lidhen me një ekran të jashtëm. Përdoruesit mund të pasqyrojnë vetëm ekranin e pajisjes së tyre ose videon e daljes në një rezolucion të optimizuar për shikimin e televizorit ose monitorit, duke e lënë pjesën tjetër të ndërfaqes të paprekur.

Sidoqoftë, një iPhone që mund të projektojë një përvojë të ngjashme me desktopin kur lidhet me një ekran mund të zëvendësojë një laptop për shumë përdorues. Procesorët e fuqishëm të iPhone, të cilët përdoren gjithashtu në Mac, kanë performancën e kërkuar për detyra të tilla si dërgimi i postës elektronike, shfletimi në ueb, riprodhimi i videos dhe madje edhe redaktimi i fotografive. iPadOS tashmë ofron funksionalitet të ngjashëm në të njëjtin pajisje.

Ndërsa Apple mund të rrezikojë të kanibalizojë tregun e vet të Mac, kompania historikisht ka përqafuar mundësitë për të udhëhequr ndryshimet e paradigmës në përdorimin e pajisjes. Njoftimi i nesërm i iPhone mund të shënojë fillimin e një epoke të re për telefonat inteligjentë, por mbetet e pasigurt nëse një modalitet desktop do të prezantohet këtë vit apo në të ardhmen.

Si përfundim, lidhësi i mundshëm USB-C i iPhone 15 dhe porta Thunderbolt mund ta pozicionojnë atë si një zëvendësim të vërtetë të desktopit. Nëse Apple zgjedh të shfrytëzojë këtë mundësi dhe të ripërcaktojë konceptin e një smartphone, mbetet për t'u parë.

