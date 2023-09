Apple prezanton iPhone 15: Karakteristikat, Çmimet dhe Data e Publikimit

By

Apple ka zbuluar së fundmi gamën e shumëpritur të iPhone 15 gjatë një ngjarjeje speciale në Teatrin Steve Jobs në Cupertino, Kaliforni. Modelet e reja të iPhone 15 do të dalin në Aotearoa (Zelanda e Re) më 22 shtator, me çmime që fillojnë nga 1649 dollarë për modelin standard, 2099 dollarë për modelin Pro dhe 2499 dollarë për Pro Max.

Gjatë ngjarjes, Apple zbuloi gjithashtu modelet më të fundit të Apple Watch, të cilat përmbajnë një veçori të re të kontrollit të gjesteve. Me këtë veçori, përdoruesit mund të kryejnë funksione të ndryshme duke trokitur së bashku gishtin e madh dhe tregues.

Interesante, gama e iPhone 15 u lançua me të njëjtat çmime bazë si gama e mëparshme e iPhone 14 në SHBA. Megjithatë, në Zelandën e Re, iPhone 15 bazë ka një çmim NZ $50 më të lartë se iPhone 14. Çmimi i nisjes së iPhone 15 Pro është 100 NZ $ më shumë se iPhone 14 Pro, dhe modelet e reja Plus dhe Pro Max kanë parë një rritje të çmimit të lançimit prej 300 dollarë NZ krahasuar me modelet e vitit të kaluar.

Një veçori e dukshme e gamës së iPhone 15 është futja e portave USB-C për karikim. Ky veprim vjen pasi Bashkimi Evropian miratoi legjislacionin që kërkon që të gjitha pajisjet e vogla, përfshirë telefonat inteligjentë, të përdorin karikimin USB-C deri në vitin 2024. Me këtë ndryshim, i njëjti kordon që karikon iPhone-t mund të karikojë gjithashtu shumicën e telefonave moderne Android dhe pajisjeve të tjera. Për më tepër, ai lejon karikimin e kundërt, që do të thotë se përdoruesit mund të rikarikojnë aksesorët si kutia e tyre AirPods direkt nga iPhone i tyre.

Për sa i përket ngjyrave, modelet standarde të iPhone 15 dhe Plus do të jenë në dispozicion në ngjyrë rozë, të verdhë, blu, jeshile dhe të zezë. Modelet iPhone 15 Pro dhe Pro Max ofrojnë opsione të zeza, të bardha, blu dhe titani natyral. Sidoqoftë, ndryshe nga disa telefona të krahasueshëm Android, modelet standarde të iPhone 15 nuk kanë një ekran gjithmonë ndezur ose një ekran 120 Hz.

Modelet e iPhone 15 Pro vijnë me një këllëf titani të lehtë dhe të fortë, duke zëvendësuar çelikun inox të përdorur në modelet e mëparshme. Për më tepër, çelësi i heshtjes në anën e telefonit është zëvendësuar me një buton veprimi të programueshëm.

Në përgjithësi, gama e iPhone 15 ofron veçori të reja, çmime më të larta për disa modele dhe lehtësinë e karikimit USB-C. Me specifikat e tyre mbresëlënëse dhe dizajnet e përditësuara, këta iPhone të rinj me siguri do të tërheqin vëmendjen e entuziastëve të Apple dhe adhuruesve të teknologjisë.

