Çfarë duhet të presësh nga iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max i Apple

iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max i ardhshëm i Apple janë vendosur të ruajnë të njëjtat opsione të kapacitetit të ruajtjes si paraardhësit e tyre, modelet iPhone 14 Pro. Sipas firmës hulumtuese tajvaneze TrendForce, iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max do të jenë të disponueshëm në variantet e ruajtjes 128 GB, 256 GB, 512 GB dhe 1 TB.

Për më tepër, firma kërkimore sugjeron që modelet e iPhone 15 Pro do të vijnë me një kapacitet të rritur RAM prej 8 GB, krahasuar me 6 GB në modelet e iPhone 14 Pro. Kjo rritje në RAM mund të rezultojë në performancë të përmirësuar, veçanërisht kur bëhet fjalë për shumë detyra. Nga ana tjetër, modelet më të ulëta iPhone 15 dhe iPhone 15 Plus pritet të kenë 6 GB RAM.

TrendForce parashikon që iPhone 15 Pro do të fillojë nga 999 dollarë, i njëjtë me çmimin fillestar për iPhone 14 Pro. Megjithatë, ata parashikojnë që iPhone 15 Pro Max do të ketë një çmim fillestar prej 1,199 dollarë, që përfaqëson një rritje prej 100 dollarësh nga paraardhësi i tij, iPhone 14 Pro Max.

Karakteristika të tjera të përfolura për serinë iPhone 15 përfshijnë një port USB-C dhe Dynamic Island, me përmirësime shtesë që priten për modelet Pro, të tilla si një kornizë titani, butoni i personalizueshëm Action, çipi A17 Bionic, mbështetje për Wi-Fi 6E dhe një Lente periskop e aftë për zmadhim optik deri në 6x në iPhone 15 Pro Max.

Apple do të zbulojë zyrtarisht serinë e iPhone 15 gjatë një eventi të planifikuar për të martën, më 12 shtator, në orën 10:XNUMX me orën e Paqësorit. Ngjarja do të transmetohet drejtpërdrejt në YouTube, faqen e internetit të Apple dhe aplikacionin Apple Events për Apple TV.

Burimet: TrendForce

Përkufizime: RAM – Memorie me akses të rastësishëm

Porta USB-C – Një standard universal lidhjeje për karikimin dhe transferimin e të dhënave

Dynamic Island – Një teknologji që mundëson shfaqjen e butonave virtualë të personalizueshëm në ekranin e një iPhone

Kornizë titani – Një komponent strukturor i dizajnit të telefonit i bërë nga titani, i njohur për qëndrueshmërinë e tij

Çipi A17 Bionic – Një sistem i pronarit-në-një-çip i krijuar nga Apple për performancë të përmirësuar dhe efikasitet të energjisë

Wi-Fi 6E – Versioni më i fundit i standardit Wi-Fi, që ofron shpejtësi më të shpejtë dhe kapacitet të shtuar

Lente periskopi – Një lloj lente telefoto që përdor një prizëm për të arritur zmadhimin optik më të madh pa rritur trashësinë e telefonit