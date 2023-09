iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max i ardhshëm: Zbulohen opsionet e ruajtjes dhe çmimi

Sipas rrjedhjeve të fundit, iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max i ardhshëm pritet të ruajnë opsionin e ruajtjes prej 128 GB për variantin bazë. Kjo kundërshton raportet e mëparshme që spekulonin se Apple mund të ofrojë 256 GB memorie për të kompensuar rritjen e çmimit. Duket se Apple ka vendosur të qëndrojë me të njëjtin kapacitet ruajtës si iPhone 14 Pro Max i vitit të kaluar.

Megjithatë, pavarësisht se ka të njëjtin kapacitet ruajtës, iPhone 15 Pro Max do të ketë ende një rritje çmimi. iPhone 15 Pro do të mbetet me çmim 999 dollarë, i pandryshuar nga paraardhësi i tij, ndërsa iPhone 15 Pro Max do të fillojë nga 1,199 dollarë, një rritje prej 100 dollarësh nga modeli i vitit të kaluar.

Për më tepër, më parë u përfol se modelet e iPhone 15 Pro do të ofronin një kapacitet maksimal ruajtjeje prej 2 TB. Megjithatë, raporti i ri sugjeron që ruajtja maksimale për këto modele do të kufizohet në 1 TB. Ky është një zhgënjim i vogël për ata që shpresojnë për opsione të zgjeruara të ruajtjes.

Për sa i përket opsioneve të ngjyrave, modelet e iPhone 15 Pro thuhet se do të zëvendësojnë ngjyrat ekzistuese të Artë dhe Vjollcë me nuanca gri dhe blu të errët. Apple zakonisht zgjedh ngjyrat që plotësojnë dizajnin e përgjithshëm të telefonit inteligjent dhe ngjyrat e reja pritet të shkojnë mirë me ndërtimin e pajisjeve prej titan.

Sa i përket veçorive të tjera, iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max thuhet se do të vijnë të pajisur me A17 Bionic SoC të ri. Ky chipset pritet të përmirësojë aftësitë e lojërave, dhe gjithashtu mund të shfaqë një modem të ri 5G nga Qualcomm për lidhje të përmirësuar. Për më tepër, departamenti i kamerës ka të ngjarë të shohë përmirësime, me lente të përditësuara për kamerën telefoto për të përmirësuar zmadhimin optik dhe për të prodhuar foto portrete më të pasura.

Në përgjithësi, iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max i ardhshëm po formohen si pajisje mbresëlënëse me opsione të dukshme të ruajtjes dhe çmime. Adhuruesit e Apple mund të presin me padurim zbulimin zyrtar të këtyre iPhone-ve të rinj në eventin Apple Wonderlust më 12 shtator.

Burimet:

– 9 deri në 5 Mac

– Hulumtimi i TrendForce