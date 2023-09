iPhone 15 i ri do të zbulohet: Çfarë duhet të presim

Apple do të prezantojë telefonat inteligjentë të saj më të fundit në ngjarjen e lançimit të quajtur "Wanderlust". Gjiganti i teknologjisë do të zbulojë iPhone 15 dhe iPhone 15 Pro të ri, duke përditësuar modelet e iPhone 14 të vitit të kaluar. Ngjarja vjen në një moment vendimtar për Apple, me kërkesën globale për smartfonë të rinj në nivelin më të ulët në një dekadë. Prodhuesi i iPhone do të presë ngjarjen në Teatrin Steve Jobs në Apple Park në Kaliforni. Fjala kryesore do të transmetohet drejtpërdrejt në YouTube.

iPhone 15 pritet të dalë të premten, më 22 shtator, me porositë paraprake duke filluar më 15 shtator. Apple ka të ngjarë të lançojë dy modele të iPhone 15 Pro – një model me madhësi të rregullt me ​​një ekran 6.1 inç dhe një më të madh iPhone 15 Pro Max me një ekran 6.7 inç. Priten gjithashtu iPhone 15 dhe iPhone 15 Plus, telefona inteligjentë pak më të fuqishëm.

iPhone 15 i ri pritet të ketë një mikroçip të përmirësuar, A17 Bionic, i cili do të sigurojë një procesor më efikas dhe do të përmirësojë jetëgjatësinë e baterisë. Modelet Pro do të ndërtohen me një kornizë titani për pajisje më të lehta dhe më të qëndrueshme. Të gjitha modelet e iPhone 15 thuhet se kanë një ekran adaptiv me një kamerë me vrima në krye të telefonit, duke hequr dorë nga dizajni "notch".

Përmirësimet e kamerës pritet të jenë një pikë qendrore e prezantimit të iPhone 15. Modelet e nivelit fillestar do të kenë një kamerë të gjerë më të fuqishme, ndërsa modelet Pro mund të përfshijnë një lente kamere "periskop" për aftësi të zgjeruara zmadhimi. Për më tepër, butoni i heshtjes në anën e telefonit mund të zëvendësohet me një buton "veprimi" të programueshëm.

iPhone 15 i ri do të përdorë gjithashtu një kabllo karikimi USB-C, siç kërkohet nga një ligj i BE-së për të standardizuar karikuesit dhe për të luftuar mbetjet elektronike. Kablloja e re mund t'i bëjë kabllot e vjetra të padobishme për karikim. Apple Watch Series 9 gjithashtu pritet të dalë në treg, së bashku me përditësimet e mundshme për kufjet Apple Watch Ultra dhe AirPod.

Nuk është publikuar ende asnjë informacion për çmimin e iPhone 15.

Burimet: Bloomberg, Nikkei, Apple