Apple zbulon iPhone 15, Apple Watch Series 9 dhe AirPods Pro 2 me karikim USB-C

Apple sapo ka njoftuar linjën e saj të re të shumëpritur të produkteve për vitin 2023, duke përfshirë iPhone 15, Apple Watch Series 9 dhe AirPods Pro 2 me karikim USB-C. iPhone 15 vjen me një kalim në USB-C dhe një zmadhim të zgjeruar të kamerës për modelin e tij Pro. Kompania shpreson që këto oferta të reja do të tërheqin klientët të përmirësojnë dhe të ndryshojnë rrëshqitjen e fundit të çmimit të aksioneve të saj.

Versionet e rregullta dhe me madhësi plus të iPhone 15 ruajnë elementet e dizajnit të modeleve të mëparshme, duke përfshirë anët e aluminit dhe pjesën e pasme dhe të përparme prej xhami. Megjithatë, ato tani kanë skaje të reja të konturuara dhe një prerje më të vogël "ishull dinamik" në krye të ekranit. Sistemi i kamerave të dyfishta është përmirësuar ndjeshëm, me një sensor kryesor 48 megapikselë dhe një zmadhim optik 2x.

Modelet e reja gjithashtu krenohen me ekrane që janë dy herë më të ndritshme, duke mundësuar lexueshmëri më të mirë në natyrë. Një tjetër veçori e dukshme është prezantimi i portit USB-C, i cili lejon karikimin dhe pajtueshmërinë me një sërë pajisjesh. Telefonat janë të pajisur me çipin A16 dhe do të jenë të disponueshëm në dyqane më 22 shtator, duke filluar nga 799 £ (799 dollarë) për iPhone 15 dhe 899 £ (899 dollarë) për iPhone 15 Plus.

Modelet e nivelit të lartë iPhone 15 Pro dhe 15 Pro Max marrin më së shumti përmirësime këtë vit, duke përfshirë kornizat më të vogla, xhamin e pasmë të ngrirë dhe anët nga titan për qëndrueshmëri të shtuar dhe peshë më të lehtë. Çelësi i heshtjes është zëvendësuar me një buton veprimi që mund të kryejë funksione të shumta. Këto modele kanë gjithashtu çipin A17 Pro për performancë të përmirësuar, porte më të shpejta USB-C dhe kamera më të mira. iPhone 15 Pro Max, në veçanti, vjen me një kamerë telefoto 12 MP që ofron një zmadhim optik 5x, të ngjashëm me telefonat Samsung dhe Google.

Apple ka prezantuar gjithashtu Apple Watch Series 9 dhe Ultra 2. Seria 9 ruan dizajnin e njohur ndërsa ofron një çip të ri S9 për përpunim më të shpejtë dhe një ekran më të ndritshëm. Ultra 2, nga ana tjetër, përmban një ekran edhe më të ndritshëm 3,000 nit dhe një kasë të bërë nga 95% titan i ricikluar. Të dy modelet do të jenë në dispozicion duke filluar nga 399 £ (399 dollarë) për Apple Watch Series 9 dhe 799 £ (799 dollarë) për Watch Ultra Series 2.

Në përgjithësi, linja e produkteve më të fundit të Apple shfaq përmirësime në performancë, dizajn dhe qëndrueshmëri. Këto oferta të reja janë vendosur të dalin në dyqane më 22 shtator dhe Apple shpreson se ato do të rindezin interesin e klientëve dhe do të rrisin pozicionin e saj në treg.

