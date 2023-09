Përmbledhja e thashethemeve të Apple: iPad Mini 7, kuti karikimi USB-C dhe përmirësimet e kamerës së iPhone 15

By

Në përmbledhjen e sotme të thashethemeve të Apple, ka spekulime për iPad mini 7 të ardhshëm, mundësinë e një kuti karikimi USB-C për AirPods dhe përmirësimet e kamerës për modelet e iPhone 15.

Duke filluar me iPad mini 7, thashethemet sugjerojnë se ai mund të zbulohet në një datë të mëvonshme, ndoshta përmes një njoftimi për shtyp të Apple. Fokusi duket të jetë në një përplasje të specifikave dhe jo në një ridizajnim të madh. Madhësia kompakte e iPad mini e bën atë një pajisje të shkëlqyer lojrash në dorë, kështu që lojtarët shpresojnë për njoftimet e lojërave në lidhje me të.

Duke kaluar te aksesorët, ka spekulime për një kuti karikimi USB-C për AirPods. Kjo do të ishte një shtesë e mirëpritur për përdoruesit që kanë kabllo të shumta USB-C, por nuk janë në gjendje të karikojnë AirPods e tyre me to. Sidoqoftë, pritet që kutia e karikimit USB-C të mos jetë e lirë.

Një ndryshim tjetër i parashikuar është adoptimi i lidhjes USB-C në gamën e iPhone 15. Kjo do të nënkuptonte fundin e portit të pronarit Lightning, duke i lejuar përdoruesit të përdorin kabllot USB-C për karikim dhe transferim të të dhënave. Ndërsa kjo lëvizje nuk është novatore, pasi shumë telefona Android kanë përdorur USB-C prej vitesh, ajo e përafron Apple me standardin e industrisë.

Përmirësimet e kamerës për modelet iPhone 15 përfshijnë fotografinë e përmirësuar llogaritëse dhe prezantimin e një kamere periskopi me një zmadhim optik 6x në iPhone 15 Pro Max. Përmirësimet e fotografisë llogaritëse synojnë të ofrojnë fotografi edhe më të mira, duke vazhduar me konkurrencën nga Google dhe Samsung. Kamera telefoto me zmadhim optik 6x pritet të vendosë një ekuilibër midis përdorshmërisë dhe cilësisë mbresëlënëse të fotografisë.

Në përgjithësi, këto thashetheme paraqesin një pamje emocionuese për entuziastët e Apple. iPad mini 7, kutia e karikimit USB-C për AirPods dhe përmirësimet e kamerës në modelet e iPhone 15 pritet të sjellin përmirësime të rëndësishme në linjën e produkteve të Apple.

Përkufizime:

– USB-C: Një lidhës universal që lejon karikim dhe transferim më të shpejtë të të dhënave në krahasim me portin Lightning.

– Bump Specs: Një përmirësim në specifikimet e një pajisjeje, si procesori, kamera ose kapaciteti i ruajtjes.

– Fotografi kompjuterike: Përdorimi i algoritmeve softuerike për të përmirësuar dhe optimizuar cilësinë e fotove të marra nga një aparat fotografik smartphone.

Burimet:

– TechRadar

- Mollë

– Getty Images

– E ardhmja / Lance Ulanoff