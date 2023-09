Çfarë ka të re me iOS 17

By

Apple ka njoftuar se përditësimet e shumëpritura të iOS 17 dhe iPadOS 17 do të jenë të disponueshme për përdoruesit e iPhone dhe iPad duke filluar nga 18 shtatori. Versioni i ri i iOS vjen me një mori karakteristikash emocionuese që përdoruesit i kanë pritur me padurim.

Një nga veçoritë më të spikatura të prezantuara në iOS 17 është "Posterat e Kontaktit". Kjo veçori i lejon përdoruesit të personalizojnë se si shfaqet profili i tyre gjatë ndërveprimeve me përdoruesit e tjerë të iPhone. Përdoruesit mund të shtojnë një fotografi dhe të personalizojnë tipografinë, ngjyrat e shkronjave dhe elementë të tjerë për të krijuar një poster unik të kontaktit.

Për thirrjet audio dhe video të FaceTime, iOS 17 prezanton mbështetjen e postës zanore. Kjo do të thotë që përdoruesit mund të lënë mesazhe kur telefonojnë dikë dhe marrësit mund të lënë gjithashtu postat zanore të tyre. Për më tepër, FaceTime tani ofron Reagime 3D, duke përfshirë zemrat, balonat, fishekzjarrët, rrezet lazer dhe shiun, duke shtuar një element argëtues dhe ndërveprues në thirrjet video.

AirDrop ka marrë gjithashtu përmirësime në iOS 17. Funksioni i ri "NameDrop" thjeshton ndarjen e detajeve të kontaktit me përdoruesit e tjerë të iPhone ose Apple Watch duke i afruar pajisjet pranë njëra-tjetrës. SharePlay është një tjetër shtesë emocionuese, duke i lejuar përdoruesit të përfshihen në aktivitete të përbashkëta si video, muzikë dhe lojëra thjesht duke mbajtur dy iPhone në afërsi.

Një tjetër veçori e rëndësishme në iOS 17 është "StandBy". Kur përdoruesit i vendosin iPhone-ët e tyre horizontalisht në një karikues, ai shfaq një ndërfaqe të personalizuar me miniaplikacione lehtësisht të aksesueshme për kohën, kalendarin, alarmet dhe më shumë. Për më tepër, miniaplikacionet e ekranit bazë tani janë plotësisht ndërvepruese.

Në iPad, iPadOS 17 ofron një përvojë të re të ekranit të kyçjes, mjete të përmirësuara vizatimi kur përdorni Apple Pencil, mbështetje për kamerat e jashtme të internetit dhe përmirësime të tjera të ndryshme.

Të dy iOS 17 dhe iPadOS 17 do të jenë në dispozicion për shkarkim më 18 shtator. iOS 17 është i pajtueshëm me iPhone XR dhe modelet e mëvonshme, ndërsa iPadOS 17 kërkon një iPad me një çip A10 Bionic ose më vonë.

Në përgjithësi, përditësimi i iOS 17 sjell një sërë veçorish emocionuese dhe miqësore për përdoruesit në pajisjet Apple, duke përmirësuar përvojën e përdoruesit dhe duke ofruar mënyra të reja për të personalizuar ndërveprimet.

