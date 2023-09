Thunderbolt 5: E ardhmja e lidhjes me shpejtësi të lartë

Thunderbolt 5 i shpallur së fundmi ka revolucionarizuar botën e transferimit të të dhënave dhe shpërndarjes së energjisë. Me një gjerësi bande mbresëlënëse prej 120 Gbps, Thunderbolt 5 është një hap i rëndësishëm përpara në krahasim me paraardhësin e tij, Thunderbolt 4, i cili ofronte vetëm 40 Gbps. Kjo do të thotë lidhje më e shpejtë dhe më e qetë për përdoruesit.

Një nga veçoritë kryesore të Thunderbolt 5 është aftësia e tij për të ofruar 80 Gbps në një konfigurim standard, duke përdorur dy nga katër korsitë e tij PCIe. Kjo dyfishon shpejtësinë e Thunderbolt 4 dhe siguron një proces më efikas të transferimit të të dhënave. Megjithatë, kur kërkohet një gjerësi bande më e lartë, si për shembull për ekranet me rezolucion të lartë, Thunderbolt 5 mund të ndajë deri në 40 Gbps në tre nga katër korsitë e tij, duke rezultuar në një transmetim total prej 120 Gbps.

Rritja e gjerësisë së brezit të Thunderbolt 5 hap një botë mundësish për konfigurime me shumë ekrane. Përdoruesit tani mund të gëzojnë privilegjin e lidhjes së tre ekraneve 4K 144Hz në të njëjtën kohë, duke përdorur ekrane të shumta 8K, apo edhe të fuqizojnë një monitor të vetëm me një ritëm rifreskimi mahnitës deri në 540Hz. Kjo padyshim do të përmirësojë përvojën vizuale për lojtarët, krijuesit e përmbajtjes dhe profesionistët që punojnë me pamje vizuale me cilësi të lartë.

Për më tepër, Thunderbolt 5 dallohet me aftësinë e tij mbresëlënëse të shpërndarjes së energjisë. Duke ofruar fuqi karikimi deri në 240 W, Thunderbolt 5 u mundëson pajisjeve të tërheqin më shumë energji përmes një kablloje të vetme USB-C. Kjo do të thotë që edhe pajisjet e egra për energji, si laptopët e lojërave, tani mund të mbështeten vetëm në USB-C për karikim, duke eliminuar nevojën për karikues të pronarit.

Është e rëndësishme të theksohet se Thunderbolt 4 do të vazhdojë të ekzistojë së bashku me Thunderbolt 5. Ndërsa Thunderbolt 5 do të kujdeset për përdoruesit e përfshirë në krijimin e përmbajtjes, lojërat dhe sistemet e stacioneve të punës, Thunderbolt 4 do të mbetet i disponueshëm për ata që nuk kërkojnë të njëjtin nivel të gjerësisë së brezit.

Për të marrë aftësitë Thunderbolt 5, përdoruesit do të kenë nevojë për një çip diskret të koduar Barlow Ridge, pasi ai nuk është i integruar në procesorët e gjeneratës së 14-të të Intel. Intel planifikon të nxjerrë në treg makinat e para të pajisura me Thunderbolt 5 në vitin 2024, duke premtuar një të ardhme emocionuese për lidhjen me shpejtësi të lartë.

