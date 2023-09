Intel prezanton Thunderbolt 5 me shpejtësi dhe veçori mbresëlënëse

Intel ka njoftuar zyrtarisht specifikimin Thunderbolt 5, duke premtuar shpejtësi deri në 120 Gbps, mbështetje për monitorët e lojërave 540 Hz dhe fuqi karikimi 240 vat. Ndërsa specifikimi tani është zyrtar, aksesorët dhe kompjuterët me mbështetje Thunderbolt 5 nuk do të jenë të disponueshëm deri në vitin 2024.

E ndërtuar në USB4 v2, Thunderbolt 5 do të jetë në përputhje me versionet e mëparshme të Thunderbolt dhe USB. Krahasuar me Thunderbolt 4, i cili mbështeti shpejtësi deri në 40 Gbps, Thunderbolt 5 mund të transferojë të dhëna me 80 Gbps ose deri në 120 Gbps në një modalitet Boost Bandwidth. Ky modalitet kërkon një ekran me gjerësi të lartë bande, por Thunderbolt 5 ende mbështet shpejtësi dydrejtimëshe prej 80 Gbps pa të.

Gjerësia e përmirësuar e brezit të Thunderbolt 5 e bën atë ideal për lidhjen e laptopëve në shumë ekrane. Ai mbështet monitorë të shumtë 8K, tre monitorë 4K në 144 Hz (krahasuar me dy monitorë 4K të kufizuar në 60 Hz me Thunderbolt 4) dhe ofron një karikim minimal prej 140 vat, me një maksimum prej 240 vat. Thunderbolt 5 gjithashtu do të mbështesë DisplayPort 2.1, duke rritur më tej aftësitë e tij.

Sipas Jason Ziller, menaxher i përgjithshëm i divizionit të lidhjes së klientit në Intel, Thunderbolt 5 do të ofrojë performancë dhe aftësi udhëheqëse në industri për lidhjen e kompjuterëve me monitorët, doket, ruajtjen dhe më shumë. Microsoft ka punuar ngushtë me Intel për të mbështetur USB4 në Windows, duke siguruar përputhshmëri me Thunderbolt 5.

Ndërsa ne jemi ende në pritje të detajeve se cilët aksesorë do të mbështesin Thunderbolt 5, pritet që doket, monitorët dhe disqet e ruajtjes të jenë ndër të parët që ofrojnë lidhjen Thunderbolt 5 në 2024.

Në përgjithësi, Thunderbolt 5 premton përmirësime të rëndësishme në shpejtësinë, fuqinë e karikimit dhe mbështetjen e ekranit, duke e bërë atë një zhvillim emocionues për entuziastët e teknologjisë dhe profesionistët.

