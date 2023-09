Intel zbulon Thunderbolt 5: Shpejtësi më të shpejta dhe përvojë të përmirësuar të ekranit

Intel ka njoftuar zyrtarisht detaje rreth kabllos së ardhshme Thunderbolt 5, e cila pritet të lansohet në vitin 2024. Karakteristika më e dukshme e Thunderbolt 5 është aftësia e tij për të transmetuar të dhëna me një shpejtësi deri në 120 gigabit për sekondë (Gbps), ndërkohë që njëkohësisht marrjen e të dhënave deri në 40 Gbps. Ky funksion i ri, i quajtur Bandwidth Boost, aktivizohet kur një ekran me gjerësi të lartë lidhet me portën Thunderbolt.

Krahasuar me paraardhësin e tij, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 ofron dyfishin e shpejtësisë, me një modalitet të paracaktuar prej 80 Gbps në të dy drejtimet. Përveç shpejtësisë më të shpejtë të transferimit të të dhënave, Thunderbolt 5 mbështet gjithashtu monitorë të dyfishtë 6K, ndërsa Thunderbolt 4 mbështet vetëm monitorë të dyfishtë 4K.

Thunderbolt 5 do të jetë i pajtueshëm me versionet e mëparshme të Thunderbolt dhe bazohet në disa specifika, duke përfshirë USB-IF USB4 Version 2.0, VESA DisplayPort 2.1 dhe PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Një nga përparimet kryesore në Thunderbolt 5 është përdorimi i teknologjisë së sinjalizimit të modulimit me amplitudë pulsi-3 (PAM-3), e cila mundëson shpejtësi më të larta të orës dhe përmirëson performancën e përgjithshme. Thunderbolt 5 është krijuar gjithashtu për të menaxhuar në mënyrë dinamike gjerësinë e brezit të ekranit, duke optimizuar shpërndarjen e gjerësisë së brezit bazuar në kërkesat e ekraneve individuale.

Intel pret që Thunderbolt 4 dhe Thunderbolt 5 të bashkëjetojnë për disa vite, me përdoruesit e zakonshëm që miratojnë Thunderbolt 4 dhe krijuesit dhe lojtarët do të jenë adoptuesit e hershëm të Thunderbolt 5. Krijuesit do të përfitojnë nga shpejtësitë e rritura të Thunderbolt 5 dhe aftësitë e përmirësuara të ekranit, duke i lejuar ata të punojnë me më të lartë rezolucione dhe monitorë të shumtë.

Në përgjithësi, Thunderbolt 5 premton të japë shpejtësi më të shpejta, performancë të përmirësuar dhe një përvojë superiore të ekranit. Është vendosur të revolucionarizojë lidhjen në industrinë e kompjuterëve dhe aksesorëve kur të dalë në treg në 2024.

