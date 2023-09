Të gjitha ndryshimet në radion irlandeze: Ndryshimi i peizazhit dhe mundësitë përpara

By

Largimi i fundit i Dermot Whelan të Today FM dhe ardhja e Ryan Tubridy në Virgin Radio UK nxjerr në pah ndryshimin e peizazhit të radios irlandeze. Me slotin e mëngjesit që është koha më e kërkuar dhe konkurruese, si Radio 1 ashtu edhe Today FM po shohin një tronditje të plotë në orën 9 të mëngjesit gjatë ditëve të javës. Ndërsa Dave Moore përpiqet të ruajë dëgjueshmërinë e Dermot & Dave, RTÉ po mendon planin e saj të përhershëm për pasardhësin e Dermot Whelan.

Dan Healy, kreu i RTÉ 2FM, e sheh këtë si një mundësi fantastike për dikë që të lërë gjurmë. Megjithatë, është e pasigurt se si kjo do të ndikojë në dëgjim për të dy stacionet. Beteja për slotin e mëngjesit pasqyron një pyetje më të gjerë për të ardhmen e radios irlandeze, e cila varet nga ndryshimet teknologjike dhe aftësia e saj për të tërhequr dëgjues të rinj.

Pavarësisht sfidave të shkaktuara nga pandemia, industria e radios ka përjetuar një rritje të të ardhurave nga reklamat. Në vitin 2022, të ardhurat e radios u rritën me 3% në gjysmën e parë të vitit. Kjo rritje është në kontrast me sektorët e tjerë të medias që patën të ardhura të qëndrueshme gjatë së njëjtës periudhë. Radio tani përfaqëson 13% të tregut të reklamave, një pjesë më e madhe se sa ishte parashikuar para Covid-it.

Suksesi dhe qëndrueshmëria e industrisë së radios gjatë pandemisë kanë rritur besimin brenda sektorit. Ardhja e Bauer Media, e cila bleu disa radio stacione kryesore, duke përfshirë Today FM, e ka forcuar më tej industrinë. Strategjitë e qëndrueshme të marketingut të Bauer-it dhe përmbajtja që rezonon me audiencën kanë kontribuar në suksesin e tyre.

Ndërkohë që Bauer po lulëzon, përfitimet e RTÉ Radio 1 gjatë pandemisë janë ndryshuar. Performanca e saj tregtare në vitin 2022 ishte më e ulët, me të ardhura që u rritën me vetëm 1.2%. Megjithatë, RTÉ Radio 1 ende ruan një pjesë të tregut prej 19.8%. Stacioni i RTÉ që synon të rinjtë, 2FM, shpesh përballet me kritika, por drejtori i përgjithshëm Kevin Bakhurst ka shprehur mbështetje për stacionin.

E ardhmja e radios irlandeze do të varet nga aftësia e saj për t'iu përshtatur ndryshimeve teknologjike dhe për të tërhequr audiencë më të re. Ndërsa radio FM do të vazhdojë të jetë e rëndësishme për dhjetë vitet e ardhshme, industria duhet të eksplorojë rrugë të reja për rritje. Me një treg reklamash në rritje dhe një vlerësim të ripërtërirë për mediumin, radioja irlandeze është e gatshme për sukses të vazhdueshëm.

