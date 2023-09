SHBA lavdëron përfshirjen e Indisë të DPI në Samitin e G20, njofton Deponimin Global të DPI

By

Përfshirja e infrastrukturës publike dixhitale (DPI) në Deklaratën e G20 të Delhi-t është duartrokitur nga palët e interesuara, me qeverinë amerikane që vlerëson përpjekjet e Indisë në këtë drejtim. Deklarata e Delhit, e miratuar më 10 shtator 2023, fokusohet në çështjet kryesore globale si ndryshimi i klimës dhe lufta në Ukrainë, por gjithashtu thekson rëndësinë e miratimit të DPI për të kapërcyer ndarjen dixhitale dhe për të promovuar zhvillimin.

DPI i referohet një grupi teknologjish dixhitale që lehtësojnë sistemet e identifikimit dixhital, rrjetet dixhitale të pagesave dhe mjete të tjera të ngjashme. DPI i Indisë përfshin iniciativa të tilla si Aadhaar, Ndërfaqja e Pagesave të Bashkuara (UPI) dhe Rrjeti i Hapur për Tregti Dixhitale (ONDC). Krijimi i një depoje globale të DPI është një pikë kyçe e Deklaratës së Delhit, që synon të presë zgjidhje DPI nga vende të ndryshme për zbulim dhe miratim të lehtë.

Depoja virtuale, aktualisht në zhvillim, do të mbahet në faqen e internetit DPI.Global. Ai kërkon të adresojë boshllëkun e njohurive që rrethon hartimin dhe vendosjen e DPI në shkallë të popullsisë. Vendet pjesëmarrëse mund të zgjedhin të shfaqin informacion rreth zgjidhjeve të tyre DPI, duke ndihmuar të tjerët të zhvillojnë të tyren.

Abhishek Singh, CEO i Divizionit Kombëtar të E-Governance (NeGD) dhe Digital India Corporation, konfirmoi se India po drejton krijimin e depove globale të DPI. Platforma nuk do të shfaqë vetëm zgjidhje nga anëtarët e G20-ës, por edhe nga vende më gjerë. Singh përmendi se shumë vende kanë shprehur interesim për të përsëritur këto zgjidhje dhe së shpejti do të bëhen njoftime të mëtejshme në lidhje me pjesëmarrjen e tyre.

Aleanca Një e Ardhmë (OFA), e formuar nga anëtarët e G20, ka rënë gjithashtu dakord për një kornizë për zhvillimin, vendosjen dhe qeverisjen e DPI. MKO synon të sigurojë ngritjen e kapaciteteve, financimin, asistencën teknike dhe bashkëpunimin global në zbatimin e IÇK-së në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme.

Ekspertët e industrisë dhe drejtuesit në iniciativat e DPI të Indisë kanë vlerësuar përfshirjen e DPI në Deklaratën e Delhit. T Koshy, CEO i ONDC, theksoi se si DPI e Indisë ka demonstruar bashkëpunimin midis qeverisë dhe subjekteve private për të krijuar një treg të shëndetshëm dhe të hapur. Pramod Varma, ish-arkitekti kryesor i Aadhaar, theksoi dobinë e një depoje globale të DPI që vendet mund të përdorin për asete me burim të hapur. RS Sharma, ish-CEO i Autoritetit Kombëtar të Shëndetit (NHA), përshëndeti udhëheqjen e DPI të Indisë dhe aftësinë e saj për të zgjidhur probleme të ndryshme përmes një qasjeje ekosistemit.

Krijimi i një depoje globale të DPI dhe përfshirja e DPI në Deklaratën e G20 Delhi tregon përkushtimin e Indisë për përfshirjen dixhitale dhe bashkëpunimin ndërkombëtar për avancimin e teknologjive dixhitale.

