Shoqëria e Ritmit të Zemrës përgatitet për ngjarjen e dytë vjetore HRX në Seattle

Heart Rhythm Society (HRS) po përgatitet për ngjarjen e saj të dytë vjetore HRX, një konferencë globale për shëndetin dhe teknologjinë që mbledh së bashku profesionistë nga industria e kujdesit shëndetësor dhe teknologjisë. Konferenca synon të sfidojë status quo-në dhe të transformojë kujdesin ndaj pacientit përmes inovacionit dhe bashkëpunimit.

HRX 2023 do të zhvillohet nga 21-23 shtator 2023, në qendrën e re të kongresit të Samitit në Seattle. Ambienti unik me një dhomë i vendit është krijuar për të maksimizuar angazhimin dhe për të nxitur kreativitetin dhe bashkëpunimin midis pjesëmarrësve.

Konferenca do të paraqesë një shumëllojshmëri programesh të fokusuara në shëndetin dixhital kardiovaskular. Sesionet do të përfshijnë diskutime dhe prezantime të fokusuara në zgjidhje mbi tema të tilla si modelet e reja të kujdesit virtual, ndikimi i teknologjisë dixhitale në pabarazitë shëndetësore dhe perspektivat për financimin e shëndetit dixhital.

Për më tepër, HRX AbstractX, i mundësuar nga Revista Dixhitale e Shëndetit Kardiovaskular, do të shfaqë 15 novatorë të përzgjedhur të cilët do të prezantojnë punën e tyre në prezantime gojore 10-minutëshe. Konferenca do të ketë gjithashtu një konkurs pitch, ku pesë ekipe të përzgjedhura do të konkurrojnë për çmime në para nga financuesit.

Bashkëprodhuesit Ekzekutiv Dr. Sana M. Al-Khatib dhe Dr. Jagmeet P. Singh shprehën entuziazëm për konferencën e ardhshme dhe potencialin e saj për të krijuar bashkëpunime dhe për të avancuar qasjet teknologjike për kujdesin ndaj pacientit. Ata besojnë se e ardhmja e kujdesit shëndetësor qëndron në teknologjitë virtuale, dixhitale dhe moderne.

Heart Rhythm Society i është përkushtuar promovimit të edukimit dhe avokimit për profesionistët dhe pacientët e aritmisë kardiake, me fokus në avancimin e fushës së elektrofiziologjisë.

Për më shumë informacion mbi HRX 2023, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare të internetit.

Burimet:

- Shoqëria e ritmit të zemrës (HRS)

– experiencehrx.com