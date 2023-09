Si të përdorni Grav Jump në Starfield: Një Udhëzues për Udhëtim nëpër Sisteme

By

Në lojën e shumëpritur Starfield, një nga karakteristikat më thelbësore është kërcimi Grav. Kjo aftësi inovative i lejon lojtarët të udhëtojnë nëpër sisteme dhe galaktika të ndryshme planetare. Nëse dëshironi të eksploroni planetë të ndryshëm dhe të filloni aventura emocionuese, do t'ju duhet të zotëroni kërcimin e Grav.

Ngjashëm me konceptin e udhëtimit ndëryjor në filmat fantashkencë, përdorimi i kërcimit Grav në Starfield kërkon disa hapa. Hapi i parë dhe më i rëndësishëm është shpërndarja e fuqisë në diskun Grav. Ky proces i shpërndarjes së fuqisë është thelbësor për një kërcim të suksesshëm Grav.

Për të kryer një kërcim Grav në Starfield, ndiqni këto hapa të thjeshtë:

1. Hapni grafikun e yjeve dhe zgjidhni sistemin ku dëshironi të udhëtoni. Mbani në mend se ju mund të udhëtoni vetëm në sisteme të shënuara me të bardhë, ndërsa sistemet e kuqe do të jenë të paarritshme për momentin.

2. Pasi të keni zgjedhur sistemin e dëshiruar, klikoni në butonin “Kërce”. Kjo do ta shtyjë lojën t'ju kërkojë të shpërndani energji në diskun tuaj Grav.

3. Përdorni tastet e shigjetave për të hequr energjinë nga seksionet e tjera dhe për ta ruajtur atë në rezerva. Pastaj, transferoni fuqinë e ruajtur në diskun Grav.

4. Pas ndarjes së fuqisë, provoni të filloni përsëri kërcimin dhe disku juaj Grav do të funksionojë siç duhet. Fillimisht, disku Grav mund të jetë i dobët, por ju keni mundësinë për ta përmirësuar atë.

Për të përmirësuar makinën tuaj Grav, vizitoni ndonjë nga Teknikët e Shërbimeve të Anijeve të vendosura në qytetet e mëdha pranë podit të uljes. Përmirësimi i diskut Grav do t'ju mundësojë të udhëtoni në sisteme yjesh që përndryshe do të ishin të paarritshme.

Mos harroni se eksplorimi i sistemeve të reja të yjeve dhe përmirësimi i aftësive të anijes suaj janë të dyja aspektet kryesore të përvojës Starfield. Pra, përfitoni sa më shumë nga veçoria e kërcimit Grav dhe filloni aventurat emocionuese në lojë.

