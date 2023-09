Si të pingoni Apple Watch duke përdorur Qendrën e Kontrollit të iPhone

Një nga veçoritë e reja në iOS 17 ju lejon të pingoni Apple Watch tuaj të lidhur duke përdorur Qendrën e Kontrollit të iPhone tuaj, pa pasur nevojë të kaloni përmes aplikacionit Find My. Ky funksion i dobishëm është veçanërisht i dobishëm kur po përpiqeni të gjeni Apple Watch në vende të vështira për t'u gjetur, si nën divan ose në një sirtar.

Për të përdorur këtë veçori, do t'ju duhet të shtoni manualisht butonin "Ping My Watch" në Qendrën tuaj të Kontrollit. Ja se si:

1. Hapni aplikacionin Cilësimet në iPhone.

2. Shkoni te seksioni Qendra e Kontrollit.

3. Nën "More Controls", prekni ikonën e gjelbër "+" për opsionin Ping My Watch.

Pasi të keni shtuar butonin Ping My Watch në Qendrën tuaj të Kontrollit, mund ta gjeni lehtësisht Apple Watch tuaj duke trokitur në ikonën. Kjo do ta bëjë Apple Watch tuaj të lëshojë një ton të dëgjueshëm, duke e bërë më të lehtë për ju gjetjen.

Është e rëndësishme të theksohet se funksioni Ping My Watch funksionon vetëm kur iPhone dhe Apple Watch janë në intervalin Bluetooth ose të lidhur me të njëjtin rrjet Wi-Fi. Nëse Apple Watch juaj humbet ose vidhet, do t'ju duhet ende të përdorni aplikacionin Find My për ta gjetur atë.

Mund të përdorni veçorinë Ping My Watch edhe nëse Apple Watch juaj është i kyçur, duke u karikuar ose në kyçin e dorës. Kjo e bën atë një mjet të gjithanshëm për të gjetur orën tuaj në çdo situatë.

Si përfundim, funksioni i ri Ping My Watch në Qendrën e Kontrollit të iOS 17 ju lejon të gjeni lehtësisht Apple Watch tuaj duke përdorur iPhone tuaj. Duke shtuar butonin Ping My Watch në Qendrën tuaj të Kontrollit, mund ta bëni Apple Watch të lëshojë një ton të dëgjueshëm për t'ju ndihmuar ta gjeni atë. Vetëm sigurohuni që iPhone dhe Apple Watch të jenë brenda rrezes ose të lidhura me të njëjtin rrjet Wi-Fi.+