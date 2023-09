iPhone 15 do të përdor USB-C: Çfarë duhet të dini

IPhone 15, përsëritja e fundit e Apple e smartfonit të saj ikonik, ka bërë një ndryshim të madh që mund të shqetësojë disa përdorues. Në mënyrë që të jetë në përputhje me rregulloret evropiane, Apple ka zëvendësuar lidhësin Lightning me një lidhës të ri USB-C në formë ovale për karikim. Kjo do të thotë që përdoruesit do të duhet të zëvendësojnë aksesorët e tyre Lightning, të tilla si kabllot e karikimit dhe kufjet, me produkte të reja që përdorin USB-C.

Ky tranzicion të kujton kohën kur Apple kaloi nga lidhësi 30-pin në Lightning në 2012, duke i bërë shumë aksesorë të vjetëruar. Megjithatë, ajo që është e ndryshme këtë herë është se shumica e njerëzve tashmë kanë një kabllo USB-C. Shumë pajisje, duke përfshirë kufjet, konzolat e lojërave dhe MacBook-ët e vetë Apple, tashmë përdorin USB-C si një portë standarde karikimi.

Lëvizja në USB-C është në përgjigje të një mandati nga Bashkimi Evropian që kërkon që të gjithë prodhuesit e smartfonëve të miratojnë një lidhës të përbashkët karikimi deri në vitin 2024. Kjo synon të reduktojë mbetjet mjedisore duke lejuar konsumatorët të përdorin më pak kabllo energjie.

Ndërsa standardizimi i kabllove të karikimit është një hap përpara, është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për rreziqet e mundshme që lidhen me kabllot USB-C. Ndryshe nga karikuesit me cilësi të lartë, kabllot më të lirë USB-C nuk kanë çipat e nevojshëm për të mbrojtur pajisjen tuaj nga luhatjet e energjisë. Është e rëndësishme të investoni në kabllo të qëndrueshme nga marka me reputacion për të shmangur dëmtimin e telefonit tuaj.

Është gjithashtu e rëndësishme të jeni të kujdesshëm se ku e lidhni kabllon USB-C. Lidhja e tij në burime me tension më të lartë nga sa pranon telefoni juaj, mund të dëmtojë ose edhe të godasë me rrymë pajisjen tuaj. Qëndroni në përdorimin e tullave të karikimit me cilësi të lartë për të garantuar sigurinë e telefonit tuaj.

Për përdoruesit e iPhone që nuk planifikojnë të përmirësojnë menjëherë, por ende kanë nevojë për karikues të rinj, karikimi me valë është një alternativë me kosto efektive. Mandati i BE-së zbatohet vetëm për lidhjet me tel, kështu që pajisjet e karikimit me valë si MagSafe e Apple ose jastëkët e karikimit me valë dhe stencat janë ende të mira për t'u përdorur.

Në përgjithësi, me kabllon e duhur dhe tullën e karikimit, kalimi në USB-C duhet të sjellë përfitime si transferimi më i shpejtë i të dhënave dhe reduktimi i numrit të kabllove të nevojshme për pajisje të ndryshme. Do të thotë gjithashtu më pak kabllo për të mbajtur gjatë udhëtimit ose udhëtimit, pasi USB-C bëhet një standard më i zakonshëm i karikimit.

