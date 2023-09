Si të përdorni FaceTime në Apple TV me tvOS 17

Përditësimi më i fundit tvOS 17 për Apple TV sjell një veçori të re emocionuese: aplikacionin FaceTime. Tani, përdoruesit e Apple TV mund të kryejnë telefonata FaceTime direkt nga televizori i tyre duke përdorur funksionin e kamerës së vazhdueshme në iPhone-in e tyre me iOS 17. Kjo mundëson një përvojë të telefonatave me video në ekran të madh që është e përshtatshme dhe e përsosur për takimet e korporatave.

Për të përdorur FaceTime në Apple TV me tvOS 17, duhet të keni këto parakushte:

– tvOS 17 i instaluar në Apple TV tuaj

– iOS 17 i instaluar në iPhone tuaj

– Të dy Apple TV dhe iPhone janë regjistruar me të njëjtën Apple ID

– Të dy iPhone dhe Apple TV janë të lidhur në të njëjtin rrjet WiFi

– Një iPhone me mbështetje për kamerën e vazhdueshme (iPhone XR ose modele të mëvonshme)

Meqenëse Apple TV nuk ka një kamerë të integruar, veçoria e "Kamera e vazhdueshme" nga macOS u transferua në tvOS 17. Kur hapni aplikacionin FaceTime në Apple TV, do të merrni një njoftim në iPhone për ta lidhur atë me Apple TV . Pasi të lidheni, do t'ju kërkohet të vendosni iPhone tuaj në modalitetin e peizazhit pranë televizorit me kamerën e pasme përballë jush.

Për të bërë një telefonatë FaceTime në Apple TV me tvOS 17, ndiqni këto hapa:

1. Hapni aplikacionin FaceTime në Apple TV tuaj.

2. Zgjidhni Apple ID që dëshironi të përdorni për telefonatat FaceTime.

3. Prekni njoftimin në iPhone dhe pranoni lidhjen.

4. Vendoseni iPhone tuaj në orientimin e rekomanduar pranë televizorit.

5. Zgjidhni kontaktin që dëshironi të telefononi.

6. Pasi kontakti të pranojë thirrjen tuaj, zgjidhni midis tre mënyrave të videos: Stage qendrore, Portret dhe Reagimet.

Përdorimi i FaceTime në Apple TV ka avantazhe të tilla si komoditeti i një përvoje të thirrjeve video me ekran të madh dhe cilësi më e mirë e videos për shkak të përdorimit të kamerave të pasme të iPhone. Sidoqoftë, është e rëndësishme të theksohet se FaceTime në Apple TV disponohet vetëm në kutitë Apple TV të gatshme për 4K.

Përveç FaceTime, mund të përdorni iPhone tuaj edhe si telekomandë për të kontrolluar Apple TV. Pra, pavarësisht nëse janë takime të rëndësishme familjare apo telefonata biznesi, tani mund të shijoni përvojën në një ekran më të madh televizori.

