Bashkimi me Kolektivin Freestar në Starfield: Një udhëzues

Në universin e gjerë të Starfield, Freestar Collective ofron një mënyrë jetese më të padisiplinuar dhe të Perëndimit të Egër në krahasim me Kolonitë e Bashkuara më të strukturuara. Por kjo nuk do të thotë se atyre u mungon aftësia dhe vendosmëria. Nëse je gati të përqafosh frymën e aventurës dhe të bëhesh pjesë e Freestar Collective, ja se si mund të bashkohesh.

Së pari, është e rëndësishme të theksohet se nuk do të mund të bashkoheni me forcat kryesore të sigurisë Kolektive Freestar. Këto pozicione janë të rezervuara për individët që merren me kërcënime si shkatërrimi i mallrave të FC. Në vend të kësaj, ju mund të bëheni një anëtar i Freestar Rangers, një grup individësh të ashpër që shpesh kanë për detyrë të zgjidhin problemet në kufi. Freestar Rangers kanë një prestigj të caktuar, por këshillohet të mos përmendet përfshirja juaj me Flotën Crimson, Kolonitë e Bashkuara ose Ryujin Industries.

Për t'u bashkuar me Freestar Collective, veçanërisht Freestar Rangers, duhet të shkoni në Akila City, Akila, në Sistemin Cheyenne. Nëse keni qenë në këtë qytet më parë, mund të jeni njohur me situatën e vazhdueshme të grabitjes së bankës. Nëse jo, duhet ta trajtoni së pari. Flisni me Marshallin Daniel Blake përpara bankës. Ai do t'ju kërkojë të negocioni me grabitësit dhe nëse kjo dështon, do t'ju duhet t'i eliminoni ata duke hyrë nga mbrapa.

Pasi të keni përballuar me sukses hajdutët e bankës, flisni përsëri me Marshallin Blake. Ai do të sugjerojë nënshkrimin me Freestar Rangers. Vazhdoni te The Rock dhe gjeni Ranger Emma Wilcox. Ajo do t'ju japë informacionin e nevojshëm për t'u bashkuar me grupin.

Nëse vendosni të vazhdoni, Ranger Wilcox do t'ju kërkojë të zgjidhni një nga katër detyrat jashtë planetit për të provuar veten. Çdo detyrë vjen me një shpërblim të ndryshëm krediti, kështu që zgjidhni në përputhje me rrethanat. Një opsion është të eliminoni një pirat të Flotës Crimson, gjë që mund të bëhet pa lënë anijen tuaj. Pas përfundimit të detyrës, kthehu te Ema dhe informoje për suksesin tënd. Më pas ajo do t'ju çojë në zyrën e Blake, ku ai do t'ju bëjë një zyrtar Freestar Ranger.

Nëse jeni të interesuar për aventura të mëtejshme si Freestar Ranger, Emma do të ketë detyra shtesë për ju për të vazhduar zinxhirin e kërkimit.

Si përfundim, bashkimi me Freestar Collective në Starfield kërkon vendosmëri, aftësi dhe gatishmëri për të përqafuar kufirin e pazbutur. Duke ndjekur këto hapa, ju mund të bëheni një anëtar i çmuar i Freestar Rangers dhe të filloni aventura emocionuese në pafundësinë e universit Starfield.

Burimi: Informacion i bazuar në lojën Starfield.