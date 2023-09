iOS 17: Si të krijoni postera të personalizuar të kontakteve dhe të ndani kontakte duke përdorur NameDrop

By

iOS 17, sistemi operativ më i fundit për iPhone, pritet të dalë së shpejti, së bashku me linjën e re të produkteve të Apple. Ky përditësim prezanton disa veçori emocionuese që i lejojnë përdoruesit të personalizojnë iPhone-ët e tyre si kurrë më parë. Një veçori e dukshme është aftësia për të krijuar një "poster" unik për çdo kontakt. Ky imazh i personalizueshëm do të mbushë ekranin tuaj kur jeni në një telefonatë me atë person ose kur ai ju telefonon.

Për të krijuar një poster kontakti, thjesht trokitni lehtë mbi “Contact Photo & Poster” në profilin e kontaktit. Nga atje, ju mund të zgjidhni një sfond për posterin. Opsionet përfshijnë përdorimin e një fotoje, një sfondi me ngjyra, një Memoji ose një monogram. Mund të personalizoni pamjen e emrit të kontaktit, duke përfshirë fontin dhe ngjyrën. Imazhi i sfondit mund të modifikohet gjithashtu duke e prerë atë, duke aplikuar filtra ose duke hequr sfondin.

iOS 17 prezanton gjithashtu një veçori të re të quajtur NameDrop, e cila i lejon përdoruesit të ndajnë shpejt informacionin e kontaktit të tyre pa futur manualisht emrat dhe numrat e telefonit. Për të përdorur NameDrop, përdoruesit duhet të mbajnë iPhone-t e tyre afër njëri-tjetrit, ngjashëm me mënyrën se si përdoret Apple Pay. Një dritare kërcyese do të shfaqet me informacionin e kontaktit të marrë, duke ofruar opsionin për të modifikuar detajet e kontaktit të marrë.

Përditësimi i një posteri kontakti në iOS 17 është po aq i thjeshtë sa ndjekja e hapave fillestarë për ta krijuar atë. Thjesht hapni aplikacionin Phone, gjeni kontaktin që dëshironi të redaktoni dhe trokitni lehtë mbi "Contact Poster & Photo" për të bërë përditësimet e dëshiruara. Për më tepër, përdoruesit mund të krijojnë një poster dhe foto kontakti për veten e tyre duke hyrë në kartën e tyre të kontaktit në aplikacionin Phone dhe duke trokitur te "Karta ime".

Ju lutemi vini re se posterët e kontakteve mund të ndahen me të tjerët, por përdoruesit kanë mundësinë të çaktivizojnë ndarjen automatike. Fatkeqësisht, NameDrop aktualisht është i disponueshëm vetëm për ndarjen e kontakteve midis pajisjeve të përputhshme Apple dhe nuk është i disponueshëm për përdoruesit e Android.

