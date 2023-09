Si të shmangni të mbingarkuarit në Starfield

Starfield, RPG-ja më e fundit e Bethesda, është një lojë masive e mbushur me kërkime, takime me të huajt dhe një bollëk artikujsh për të mbledhur. Është e lehtë të tërhiqesh dhe ta gjesh veten të mbingarkuar me shumë mbeturina, duke e bërë të vështirë lëvizjen e lirë në lojë. Megjithatë, me disa këshilla dhe truke, mund ta shmangni këtë situatë frustruese.

Së pari, përqendrohuni në ngritjen e kapacitetit tuaj mbajtës. Rritni statistikat që ju lejojnë të mbani më shumë peshë pa u mbingarkuar. Kjo do të jetë e dobishme gjatë gjithë udhëtimit tuaj dhe do t'ju kursejë kohë në planin afatgjatë. Për më tepër, kontrolloni rregullisht inventarin tuaj për sende të rënda që po zënë hapësirë ​​të panevojshme. Renditni inventarin tuaj sipas peshës dhe hiqni qafe çdo send që ju rëndon.

Një fajtor i zakonshëm i mbingarkimit janë pjesët e anijeve. Edhe pse këto artikuj janë të dobishëm për riparimin e anijes tuaj gjatë luftimeve, ato peshojnë 10 kg secila. Sigurohuni që të kontrolloni dy herë inventarin tuaj dhe t'i ruani këto artikuj të rëndë në anijen tuaj në vend që t'i mbani ato përreth.

Kur bëhet fjalë për armët, zgjidhni disa të preferuara dhe shisni ose ruani pjesën tjetër. Kjo do t'ju ndihmojë të specializoni aftësitë tuaja, të mbani më pak municion dhe të shmangni menaxhimin e armëve të shumta menjëherë. Ruani artikujt e tepërt në bagazhin e ngarkesës së anijes tuaj për të liruar hapësirë ​​në inventarin tuaj. Përdorni çelësin e nxehtë të ofruar nga Bethesda për të dërguar shpejt burime dhe sende me vlerë në anijen tuaj.

Mbani një sy për kostumet hapësinore që ofrojnë hapësirë ​​shtesë. Këto mund të rrisin ndjeshëm kapacitetin tuaj mbajtës dhe të ndihmojnë në zbutjen e barrës së sendeve të tepërta. Nëse keni një shoqërues në lojë, përdorni hapësirën e tyre të inventarit për të lehtësuar ngarkesën tuaj.

Së fundi, nëse e gjeni veten ende të mbingarkuar, merrni parasysh përdorimin e kimikateve ose pijeve alkoolike për të rritur përkohësisht kapacitetin tuaj mbajtës. Këto artikuj ofrojnë një zgjidhje të përkohshme dhe duhet të përdoren me masë.

Duke ndjekur këto këshilla, ju mund të menaxhoni në mënyrë efektive inventarin tuaj në Starfield dhe të shmangni mbingarkimin. Shijoni udhëtimin tuaj përmes RPG-së së gjerë të botës së hapur të Bethesda-s!

