Honor 90 5G do të dalë në treg në Indi në shtator

Honor 90 5G, i lëshuar fillimisht në Kinë në maj, është gati për të hyrë në tregun indian. HTech India, kompania përgjegjëse për shitjen e telefonit në Indi, ka konfirmuar specifikimet kryesore të variantit indian. Ashtu si homologu i tij kinez, varianti indian do të mundësohet nga një SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 dhe do të ketë një bateri 5,000 mAh me mbështetje për karikim të shpejtë 66 W.

Faqja zyrtare e produktit të Honor 90 5G në faqen indiane zbulon detaje të tjera të rëndësishme. Telefoni do të jetë i disponueshëm në opsione të ndryshme ngjyrash duke përfshirë Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black dhe Peacock Blue. Një mikrosajt i Amazon për variantin indian të telefonit sugjeron se do të ofrojë konfigurime të ndryshme RAM dhe ruajtjeje, duke filluar nga 8 GB + 256 GB në 12 GB + 512 GB, me opsionin e zgjerimit të vRAM me 7 GB.

Varianti Honor 90 5G India do të funksionojë në Magic OS 7.1, bazuar në Android 13. Ai përmban një ekran AMOLED 6.7 inç me një rezolucion prej 1.5K dhe një shpejtësi rifreskimi deri në 120Hz.

Telefoni është i pajisur me një konfigurim të trefishtë të kamerës së pasme, i përbërë nga një sensor primar 200 megapiksel me mbështetje Honor Image Engine, një lente me kënd ultra të gjerë 12 megapiksel dhe një lente makro 2 megapikselë. Kamera e përparme, e vendosur në një fole me vrima të vendosura në qendër, krenohet me një sensor 50 megapiksel.

Fuqia e pajisjes është një bateri 5,000 mAh që mbështet karikimin e shpejtë 66W përmes një porti USB Type-C. Honor pretendon se telefoni mund të ekzekutojë 20 orë video lokale 720p, duke ofruar performancë afatgjatë. Për sa i përket lidhjes, Honor 90 5G mbështet 5G, 4G LTE, Wi-Fi me dy breza, Bluetooth 5.2, NFC dhe GPS.

Çmimi i pritur i Honor 90 5G në Indi është rreth Rs. 35,000.

Burimet: HTech India, Amazon, Honor India

Shënim: Asnjë URL nuk u dha për burimet.