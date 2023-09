HMD Global njofton zgjerimin e portofolit të telefonave inteligjentë

HMD Global, kompania e pavarur finlandeze që qëndron pas markës Nokia, do të zgjerojë portofolin e saj të smartfonëve me prezantimin e telefonave nën markën e saj HMD. Ky njoftim është bërë nga Jean-Francois Baril, Bashkëthemelues, Kryetar dhe CEO i HMD Global.

Sipas Baril, të dy telefonat HMD dhe Nokia do të bashkëjetojnë dhe klientët mund të presin me padurim një bashkëpunim "me partnerë të rinj emocionues". HMD Global e ka pozicionuar veten si prodhuesi i smartfonëve 5G me rritjen më të shpejtë dhe lider në qëndrueshmëri me pajisjet e tij Nokia të riparueshme.

Me këto arritje nën brezin e saj, HMD Global tani është gati të hyjë në treg në mënyrë të pavarur dhe të krijojë një botë të re për telekomunikacionin e fokusuar në nevojat e konsumatorëve. Kompania krenohet se është një nga kompanitë më të mëdha të telefonave inteligjentë në Evropë dhe planifikon të ofrojë pajisje celulare me cilësi të lartë dhe të përballueshme për konsumatorët në mbarë botën.

Megjithëse në njoftim nuk u dhanë detaje specifike ose afat kohor, pritet që HMD Global të zbulojë më shumë informacion së shpejti.

