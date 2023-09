Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme në rolin e Johnny Cage

Mortal Kombat 1 i shumëpritur do të dalë së shpejti, dhe një nga zbulimet më emocionuese ka qenë përfshirja e aktorit dhe artistit luftarak Jean-Claude Van Damme si personazhi Johnny Cage. Përfshirja e Van Damme në lojë është veçanërisht e rëndësishme sepse ai luajti një rol kyç në krijimin e vetë Mortal Kombat.

Kur zhvilluesit, Ed Boon dhe John Tobias, punonin për Midway, ata fillimisht iu afruan Van Damme për të luajtur në një lojë arcade. Megjithatë, aktori e refuzoi ofertën, gjë që bëri që Boon dhe Tobias të zhvillonin në vend të tyre projektin e tyre origjinal të lojës luftarake. Ky vendim përfundimisht rezultoi në lindjen e Mortal Kombat.

Tani, në një paraqitje të fundit në emisionin Hot Ones, Ed Boon zbuloi pamjen e parë të Van Damme si Johnny Cage. Gjatë intervistës, Boon diskutoi historinë e aktorit me ekskluzivitetin ndërsa duroi nxehtësinë e një krahu të nxehtë me 71,000 njësi Scoville. Boon zbuloi se ata kishin bërë përpjekje të shumta për të përfshirë Van Damme në të kaluarën, por këtë herë ata arritën me ar dhe arritën të siguronin pjesëmarrjen e tij.

Në fragmentin e Van Damme si Cage, ne e shohim atë duke u përgatitur për të luftuar një version tjetër të Johnny Cage në shtëpinë e tij në Hollywood. Kostumi të kujton ditët e reja të Van Damme, veçanërisht rolet e tij në Bloodsport dhe Kickboxer, i veshur me veshjen ikonike të përbërë nga një rrip, pantofla dhe pantallona të shkurtra material elastik.

Mortal Kombat 1 gjithashtu përmban fytyra të tjera të njohura të famshëm, duke përfshirë Megan Fox si Nitara, John Cena si Peacemaker, Antony Starr si Homelander dhe JK Simmons si zëri i Omni-Man. Këta personazhe janë pjesë e paketës së parë Kombat të lojës.

Fansat po presin me padurim lëshimin e Mortal Kombat 1, i cili do të lansohet më 19 shtator për Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC dhe Xbox Series X. Qasja e hershme është e disponueshme për pesë ditë përmes Edicionit Premium, i cili përfshin lojën , Kombat Pack i parë dhe lëkura Jean-Claude Van Damme Johnny Cage.

Burimet: [Artikulli burimor]