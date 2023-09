PC i ri me porosi Starfield: Ëndrra e një lojtari bëhet realitet

Moderatorët po i shtyjnë vazhdimisht kufijtë kur bëhet fjalë për dizajnimin e PC-ve unikë të lojërave, dhe Skytech Gaming sapo ka zbuluar krijimin e tyre më të fundit: një PC të personalizuar Starfield që do t'i lërë lojtarët të mahnitur. E zhvilluar në bashkëpunim me Intel dhe SignalRGB, kjo makinë kombinon pamjet mahnitëse me funksionalitetin inovativ.

Ajo që e veçon këtë PC Starfield është ekrani i integruar që shfaq statistika të ndryshme të sistemit, duke i lejuar përdoruesit të monitorojnë performancën e tyre në kohë reale. Për më tepër, pjesa e përparme e kompjuterit përmban drita treguese, me mirësjellje të aplikacionit SignalRGB, të cilat ofrojnë përditësime të statusit në lojë. Këto drita pasqyrojnë gjendjen e sistemeve të anijes suaj kozmike, duke u ndezur me ngjyrë të kuqe nëse ka ndonjë dëmtim.

Por nuk janë vetëm veçoritë që e bëjnë këtë PC të shquar; është vëmendja ndaj detajeve. Makina krenohet me motin në fund dhe anët, duke i dhënë asaj një pamje të konsumuar që plotëson në mënyrë të përkryer estetikën e Starfield. Edhe portat USB të panelit të përparmë përzihen pa probleme me dizajnin e përgjithshëm.

Për sa i përket fuqisë, ky PC me porosi është më se i aftë. I pajisur me një Intel Core i7-13700K, AMD RX 7900 XTX, 32 GB memorie DDR5 dhe një NVMe SSD 1 TB, ai mund të përballojë me lehtësi kërkesat e Starfield dhe lojërave të tjera. Ndërsa mund të mos ketë një GPU me temë AMD Starfield, paketa e përgjithshme është ende shumë mbresëlënëse.

Nëse jeni të shqetësuar për mirëmbajtjen, mos kini frikë. Ekrani në pjesën e përparme të kompjuterit mund të tërhiqet për të hyrë në pjesët e brendshme, duke i bërë përmirësimet dhe riparimet relativisht të drejtpërdrejta.

Përtej Starfield, ky PC shfaq gjithashtu aftësinë për të krijuar konfigurime të personalizuara ndriçimi që sinkronizohen me pajisjet periferike dhe madje lidhen me lojëra të tjera. Sidoqoftë, bukuria e vërtetë e kësaj makinerie shfaqet kur çiftohet me Starfield, duke krijuar një përvojë gjithëpërfshirëse lojrash si asnjë tjetër.

Pavarësisht nëse jeni një fans i paepur i Starfield ose thjesht vlerësoni mjeshtërinë dhe fuqinë e këtij PC të personalizuar, është padyshim një çmim për të cilin ia vlen të hyni. Vizitoni faqen e internetit të SignalRGB brenda 45 ditëve të ardhshme për një shans për të fituar këtë makinë të jashtëzakonshme lojrash.

Burimet:

- SignalRGB

- Intel

– Skytech Gaming