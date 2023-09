Si funksionojnë tregtitë e Apple iPhone

Jeni të interesuar të përmirësoni në një nga iPhone-ët më të fundit apo keni një model më të vjetër që mbledh pluhur në një sirtar? Nëse po, mund të pyesni veten se si funksionojnë tregtimet e Apple iPhone dhe si mund të merrni para ose kredi për telefonin tuaj aktual.

Tregtimet e Apple iPhone janë një mënyrë e përshtatshme për të përmirësuar telefonin tuaj duke ulur koston e pajisjes së re. Procesi zakonisht përfshin hapat e mëposhtëm:

1. Vlerësimi i vlerës: Apple ofron një mjet në internet ose një vlerësim në dyqan për të përcaktuar vlerën e tregtimit të telefonit tuaj. Faktorë të tillë si modeli, kapaciteti i ruajtjes dhe gjendja e pajisjes merren parasysh.

2. Zgjedhja e opsionit Trade-In: Pasi të keni përcaktuar vlerën e tregtisë, mund të vendosni nëse do të merrni një kredit për blerjen e një iPhone të ri ose do të merrni një kartë dhuratash të Apple Store që mund ta përdorni për blerjet e ardhshme.

3. Përgatitja e telefonit tuaj: Përpara se të tregtoni në iPhone, është e rëndësishme të bëni kopje rezervë të të dhënave tuaja dhe të fshini të gjitha informacionet personale nga pajisja. Apple ofron udhëzime të hollësishme se si ta bëni këtë për të siguruar që privatësia juaj të mbrohet.

4. Përfundimi i Tregtisë: Nëse zgjidhni të tregtoni telefonin tuaj në internet, Apple do t'ju dërgojë një etiketë transporti me parapagesë për t'ia dërguar pajisjen tuaj. Nëse preferoni një tregtim në dyqan, mund të vizitoni një Apple Store dhe të përfundoni transaksionin personalisht.

5. Marrja e kartës së kreditit ose dhuratës: Pasi Apple të marrë transferimin tuaj, ata do të vërtetojnë gjendjen e saj dhe do të përpunojnë kartën e kreditit ose dhuratës në përputhje me rrethanat. Shuma do të aplikohet për blerjen e iPhone-it tuaj të ri ose do të ruhet për përdorim në të ardhmen.

Me lëshimin e mundshëm të iPhone 15 (ose një emër tjetër për iPhone-in më të fundit), tani është një kohë e shkëlqyer për të marrë në konsideratë tregtimin në telefonin tuaj aktual. Programi i tregtisë së Apple ofron një opsion të përshtatshëm dhe financiarisht të dobishëm për përdoruesit e iPhone.

Burimet:

– Apple.com – Programi i tregtimit të iPhone

– Apple.com – Si të fshini iPhone, iPad ose iPod touch përpara se ta shisni