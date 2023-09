Studiuesit e Harvardit hapin një qendër për të studiuar mirëqenien dixhitale të adoleshentëve

Shkolla e Arsimit e Diplomuar e Universitetit të Harvardit do të hapë Qendrën për Lulëzimin Dixhital muajin e ardhshëm, një qendër kërkimore që do të hetojë mirëqenien dixhitale të adoleshentëve. Qendra do të bashkëpunojë me universitete, profesionistë të shëndetit mendor, edukatorë dhe familje për të kryer kërkime dhe për të fituar njohuri mbi ndikimin e teknologjisë në mirëqenien psikologjike dhe emocionale të adoleshentëve.

Një nga objektivat kryesore të qendrës është të kuptojë sfidat dhe mundësitë që teknologjia u ofron të rinjve. Studiuesit synojnë të eksplorojnë se si përdorimi i pajisjeve dhe platformave dixhitale ndikon në aspekte të ndryshme të jetës së adoleshentëve, duke përfshirë shëndetin e tyre mendor, marrëdhëniet sociale dhe performancën akademike.

Duke studiuar zakonet dixhitale të adoleshentëve, qendra shpreson të identifikojë strategji dhe ndërhyrje që mund të nxisin mirëqenien pozitive dixhitale. Kjo mund të përfshijë edukimin e prindërve, edukatorëve dhe vetë adoleshentëve për zakone të shëndetshme dixhitale, si dhe zhvillimin e mjeteve dhe burimeve që mund të përmirësojnë përvojat e tyre në internet.

Gjetjet e kërkimit të qendrës do të jenë të vlefshme jo vetëm për prindërit dhe edukatorët, por edhe për politikëbërësit dhe kompanitë e teknologjisë. Ai do të ofrojë njohuri të bazuara në prova për efektet e teknologjisë tek adoleshentët dhe do të ndihmojë në informimin e zhvillimit të politikave dhe udhëzimeve që promovojnë përdorimin e përgjegjshëm dhe të dobishëm të platformave dixhitale.

Në përgjithësi, Qendra për Lulëzimin Dixhital në Universitetin e Harvardit synon të kapërcejë hendekun midis kërkimit dhe praktikës në fushën e mirëqenies dixhitale. Duke kryer kërkime rigoroze dhe duke u angazhuar me aktorë të ndryshëm, ai kërkon të krijojë një kuptim më të mirë të marrëdhënies komplekse midis adoleshentëve dhe teknologjisë dhe të kontribuojë në zhvillimin e strategjive që rrisin mirëqenien e tyre në epokën dixhitale.

Burimet:

– Shkolla e Arsimit pasuniversitare e Universitetit të Harvardit

– Qendra për Lulëzimin Dixhital në Universitetin e Harvardit