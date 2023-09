Përhapja e diskutueshme e Sandbox-it të privatësisë së Google

Përmbledhje: Përhapja e Google e saj Privacy Sandbox, një platformë reklamash që gjurmon faqet e internetit të përdoruesve dhe gjeneron tema reklamimi për t'u ndarë me faqet e internetit, po merr vëmendje të gjerë. Platforma, e njohur më parë si FLoC dhe Topics API, është përballur me kundërshtime, por po shtyhet në ndërtimin e prodhimit. Pavarësisht postimit të shkëlqyeshëm të blogut në faqen e parë për ridizajnimin e Chrome, njoftimi i platformës së reklamave u fsheh në faqen privacysandbox.com, duke sugjeruar njohurinë e Google për jopopullaritetin e saj. Përdoruesit e Chrome do të marrin një njoftim pop-up në lidhje me veçorinë e hapur të "privatësisë së reklamave", me Google që pretendon se është një hap drejt një ueb më privat. Megjithatë, platforma e re e reklamave, të cilën Google planifikon ta përdorë si një alternativë ndaj skedarëve të gjurmimit të palëve të treta, ka kufizime dhe është e disponueshme vetëm në shfletuesit Chromium. Lëvizja shihet si një përgjigje ndaj vendimit të Apple për të bllokuar cookie-t e palëve të treta në Safari, gjë që ndikoi në rrjedhën e të ardhurave të Google. Electronic Frontier Foundation kritikoi FLoC-në e Google, duke kërkuar një zgjidhje më të mirë gjurmimi sesa të rishpikte gjurmimin tërësisht.

