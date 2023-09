Google Pixel Watch do të marrë një rregullim sigurie për Android në shtator

By

Verizon ka zbuluar se Google Pixel Watch është planifikuar të marrë një përditësim të ri të softuerit, të shënuar si versioni RWDC.230905.003, i cili përfshin rregullimin e sigurisë së Android të shtatorit për orët. Data e lëshimit është deklaruar si 11 shtatori, duke treguar se përditësimi duhet të jetë i disponueshëm për përdoruesit sot.

Ndërsa nuk u dhanë detaje shtesë, pritet që përditësimi të fokusohet kryesisht në arnimet më të fundit të sigurisë së Android, duke sugjeruar se mund të jetë një përditësim relativisht i vogël. Informacione të mëtejshme ose njoftime zyrtare nga Google në lidhje me lëshimin nuk dihen aktualisht.

Vlen të përmendet se Google ka konfirmuar paraqitjen e strukturës RWDC.230905.003 për Pixel Watch, duke përfshirë të dy modelet LTE dhe Bluetooth/WiFi.

Përdoruesit që presin me padurim përditësimin mund të përpiqen ta shkarkojnë atë duke përdorur metodën tradicionale të prekjes së përditësimit të Wear OS. Nëse disponohet ndonjë informacion i mëtejshëm ose nëse Google adreson lëshimin, ne do ta përditësojmë këtë postim në përputhje me rrethanat.

Si përmbledhje, Google Pixel Watch është vendosur të marrë patch-in e sigurisë Android të shtatorit, siç zbulohet nga Verizon. Ky përditësim, i identifikuar si versioni RWDC.230905.003, pritet të ofrojë përmirësimet më të përditësuara të sigurisë për Pixel Watch. Përdoruesit mund të kontrollojnë për përditësimin manualisht përmes trukut të prekjes së përditësimit të Wear OS ose të presin që ai të dalë automatikisht.

Përkufizime:

– Pixel Watch: Pajisja e veshshme e zhvilluar nga Google, e krijuar për të ofruar funksione të ndryshme të orës inteligjente.

– Patch sigurie në Android: Një përditësim i lëshuar nga Google për të rregulluar dobësitë dhe për të përmirësuar sigurinë e pajisjeve Android.

– Verizon: Një kompani telekomunikacioni që ofron shërbime të telefonisë celulare dhe produkte me valë.

