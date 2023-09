Google prezanton funksionin e korrigjimit në Gboard: Një mjet i fuqishëm shkrimi i bazuar në AI

Opsioni i njohur i tastierës së Google për Android, Gboard, është vendosur të marrë një sërë veçorish të reja gjeneruese të AI. Në konferencën e fundit të zhvilluesve I/O 2023, Google zbuloi planet e tij për të përmirësuar Gboard me mjete të ndryshme AI. Ndër këto shtesa të reja është opsioni "Proofread", aktualisht i disponueshëm vetëm për testuesit beta.

Me përditësimin e ardhshëm të versionit 13.4, veçoria e korrigjimit do të fillojë të shfaqet në versionin beta të Gboard për Android. Ky mjet me AI do të vendoset lehtësisht në shiritin e veglave të tastierës dhe synon të ndihmojë përdoruesit të kontrollojnë tekstin e tyre për gabime drejtshkrimore dhe gramatikore.

Sipas raporteve, veçoria Proofread u vu re fillimisht në Pixel Fold, duke shfaqur një kërkesë "Fix it" së bashku me simbolin e Google për AI gjeneruese. Me zgjedhjen e këtij opsioni, ofrohet një shpjegim pop-up, duke informuar përdoruesit se teksti i tyre do të dërgohet në Google për përpunim kur funksioni të aktivizohet.

Përdoruesit thjesht mund të prekin opsionin "Proofread" brenda shiritit të veglave të Gboard, duke e lejuar AI të analizojë tekstin dhe të japë sugjerime për të rregulluar çdo gabim drejtshkrimor ose gramatikor të zbuluar, si dhe për të shtuar shenja pikësimi. Korrigjimet e sugjeruara shoqërohen nga një buton "Fix it", të cilin përdoruesit mund ta prekin për të korrigjuar automatikisht gabimet.

Ky funksion i ri ka potencialin të zëvendësojë funksionalitetin ekzistues të korrigjimit automatik, duke ofruar sugjerime më të sakta dhe specifike për kontekstin për përmirësime të tekstit. Për më tepër, është përfolur se Google po punon në mënyrë aktive në zhvillimin e veçorive të mëtejshme të bazuara në AI për Gboard, të tilla si krijuesi i ngjitësve me AI dhe një veçori "ton" që u mundëson përdoruesve të rishkruajnë mesazhe me tone të ndryshme, duke filluar nga formale në joformale. .

Prezantimi i veçorisë Proofread nga Google në Gboard pasqyron angazhimin e tij për të shfrytëzuar AI për të përmirësuar përvojën e përdoruesit dhe për të ofruar mjete të dobishme për shkrime efikase dhe pa gabime. Përditësimet e ardhshme janë gati për të revolucionarizuar mënyrën se si ne përdorim tastierat tona, duke i bërë detyrat e shkrimit më të këndshme dhe produktive.

