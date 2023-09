Google Tensor G3 thuhet se do të përdorë metodën e re të paketimit për të përmirësuar performancën

Çipat Tensor të Google janë përballur me disa sfida për sa i përket performancës dhe efikasitetit në të kaluarën. Problemet me modemin dhe mbinxehjen kanë rezultuar në fuqi më të dobët të sinjalit dhe jetëgjatësi të dobët të baterisë për telefonat Pixel. Megjithatë, me daljen e ardhshme të Google Tensor G3, duket se kompania po ndërmerr hapa për të adresuar këto probleme.

Sipas thashethemeve, Pixel 8, i cili do të ketë çipin Tensor G3, do të inkorporojë një strukturë të re bërthamore dhe pajisje të përmirësuar. Për më tepër, një përdorues i Twitter me emrin @Tech_Reve ka sugjeruar që çipi G3 do të përdorë një metodë të re paketimi të quajtur FO-WLP (paketimi në nivel Wafer-Fan-out), i cili është i pari për Foundry të Samsung. Kjo metodë paketimi synon të zvogëlojë madhësinë e përgjithshme të çipit duke rritur performancën e tij termike.

Miratimi i metodës së paketimit FO-WLP mund të përmirësojë ndjeshëm performancën e përgjithshme të çipit Tensor G3. Një nga problemet kryesore me gjeneratën e mëparshme ishte tendenca e tij për t'u mbinxehur, veçanërisht në temperaturat e nxehta të verës. Me metodën e re të paketimit në vend, çipi duhet të jetë më efikas dhe më pak i prirur ndaj akumulimit të nxehtësisë.

Zbatimi i metodës së paketimit FO-WLP nga Samsung u raportua fillimisht nga DigiTimes dhe kjo nënkupton një ndryshim në procesin e prodhimit për kompaninë. Duke rekrutuar një veteran nga TSMC, Samsung synon të përmirësojë aftësitë e tij të prodhimit të çipave.

Google është planifikuar të zbulojë Pixel 8 dhe Pixel 8 Pro, të dy të mundësuar nga çipi Tensor G3, më 4 tetor. Edhe pse njoftimi zyrtar nuk ka ardhur ende, kompania ka ofruar tashmë një vështrim të fshehtë në pajisjet, duke përfshirë Pixel Watch 2.

Në përmbledhje, çipi i ardhshëm Google Tensor G3 për telefonat Pixel thuhet se do të adoptojë një metodë të re paketimi FO-WLP, e cila do të përmirësojë performancën e tij termike dhe efikasitetin e përgjithshëm. Së bashku me përmirësime dhe avancime të tjera harduerike në procesin e prodhimit të Samsung, çipi G3 pritet të ofrojë përmirësime të rëndësishme në krahasim me paraardhësit e tij.

