Google zbulon Seritë Pixel 8 dhe Pixel Watch 2 përpara lançimit

Google i ka befasuar të gjithë duke zbuluar Pixel 8, Pixel 8 Pro dhe Pixel Watch 2 një muaj më herët se sa pritej. Është publikuar një video që tregon një pamje 360 ​​gradë të të dy telefonave dhe ata do të jenë të disponueshëm për para-porositje menjëherë pas ngjarjes së prezantimit të Made by Google më 4 tetor.

Ndërsa nuk kishte shumë spekulime në lidhje me pamjen fizike të pajisjeve, videoja konfirmon versionin Porcelani të zbuluar më parë të Pixel 8 Pro, si dhe një opsion rozë për edicionin standard. Videoja gjithashtu thekson ndryshimin e madhësisë midis Pixel 8 dhe Pixel 8 Pro, me thashethemet që sugjerojnë një ekran pak më të vogël për Pixel 8 në krahasim me paraardhësin e tij.

Përveç telefonave, një video e dytë konfirmon një rrip porcelani për Pixel Watch 2, i cili përputhet me Pixel 8 Pro. Ky zbulim i pajisjeve i lejon Google të shfaqë dizajnin dhe veçoritë pa shumë mister rreth tyre.

Është e paqartë pse Google zgjodhi t'i zbulojë telefonat herët, por u jep atyre një mundësi për të gjeneruar emocione dhe pritje për ngjarjen e tyre të ardhshme të lançimit. Si gjithmonë, konsumatorët mund të presin që seria Pixel të ofrojë këshilla të paanshme dhe të pavarura se çfarë të blejnë.

