Google lançon projektin e së ardhmes dixhitale për AI përgjegjëse

Google ka zbuluar Projektin Digital Futures, një nismë që synon të mbështesë studiuesit dhe të zhvillojë zgjidhje të politikave publike për inteligjencën artificiale (AI). Google.org, krahu bamirës i Google, po krijon një fond prej 20 milionë dollarësh për të ofruar grante për grupet e mendimit dhe institucionet akademike që punojnë në ekspertizën e AI. Projekti synon të adresojë potencialin e AI për të përmirësuar jetën dhe për të trajtuar sfidat komplekse globale, duke marrë në konsideratë gjithashtu çështjet e drejtësisë, paragjykimeve, keqinformimit, sigurisë dhe të ardhmes së punës.

Fondi do të mbështesë mendimtarët e pavarur që hetojnë tema të tilla si ndikimi i AI në sigurinë globale, rritja e sigurisë institucionale dhe sipërmarrëse, efektet e AI në fuqinë punëtore dhe tranzicioni i fuqisë punëtore, përdorimin e qeverisë së AI për të rritur produktivitetin dhe rritjen ekonomike, dhe cilat struktura qeverisëse mund të promovojë inovacionin e përgjegjshëm të AI.

Disa grantmarrës inaugurues të Fondit të së Ardhmes Dixhitale përfshijnë organizata të shquara si Instituti Aspen, Instituti Brookings, Carnegie Endowment for International Peace, MIT Work of the Future, dhe shumë të tjera. Fondi synon të ofrojë mbështetje për organizatat në mbarë botën dhe do të ndajë më shumë informacion në të ardhmen.

Koncepti i "Inteligjencës Artificiale të përgjegjshme" ka fituar interes në rritje vitet e fundit, me lojtarët e industrisë dhe qeveritë që theksojnë nevojën për zhvillim të sigurt dhe etik të AI. Në përputhje me këtë, janë nisur iniciativa të shumta të lidhura me AI, duke përfshirë Forumin e Modelit Frontier, një organ i industrisë i krijuar nga OpenAI, Microsoft, Anthropic dhe Google, takimi i Presidentit Biden me kompanitë e AI për të siguruar masa mbrojtëse vullnetare dhe përpjekjet e Evropës drejt një Rregullorja e UA.

Njoftimi i Projektit të së Ardhmes Dixhitale të Google vjen përpara një takimi me dyer të mbyllura me Kongresin Amerikan të fokusuar në AI, ku udhëheqës të teknologjisë si Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai dhe të tjerë do të diskutojnë ndikimin dhe të ardhmen e AI.



