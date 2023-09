Google Chrome për të marrë një pamje të freskët dhe veçori emocionuese

Google ka njoftuar se do të zbulojë një pamje të re dhe veçori emocionuese për shfletuesin e saj të internetit Google Chrome. Ky përditësim është përshtatur në mënyrë të përsosur pasi Chrome është gati të festojë 15 vjetorin e tij.

Shfaqja e ardhshme e Chrome do të bazohet në dizajnin Material You, të cilin përdoruesit e smartfonëve Android e kanë shijuar gjatë viteve të fundit. Me fokus te lexueshmëria, Google ka rifreskuar ikonat e Chrome. Janë shtuar tema dhe ngjyra të reja për të ndihmuar përdoruesit të bëjnë dallimin midis profileve të ndryshme, të tilla si llogaritë e punës dhe personale.

Përveç ndryshimeve vizuale, menyja e cilësimeve do të përditësohet gjithashtu për t'u ofruar përdoruesve më shumë opsione për veçoritë e aksesit të lehtë. Qasja më e shpejtë në shtesat e Chrome, "Përkthe me Google" dhe "Menaxheri i fjalëkalimeve të Google" do të ofrohet përmes menysë së Chrome.

Jo vetëm që vetë shfletuesi Chrome do të marrë një përditësim, por Dyqani i Uebit i Chrome do t'i nënshtrohet gjithashtu një rishikimi vizual me Materialin që Dizenjoni. Kjo gjuhë dizajni, e prezantuar me Android 12, përmirëson ndërfaqen e përdoruesit me më shumë ngjyra, një UI të thjeshtë dhe aftësinë për të personalizuar ngjyrat e elementeve individuale.

Për të përmirësuar përvojën e shfletimit, Dyqani i Uebit i Chrome do të prezantojë kategori të reja shtesë dhe rekomandime të personalizuara, duke marrë frymëzim nga Google Play. Për më tepër, Google po zgjeron Kontrollin e tij të Sigurisë për të përfshirë shtesat, duke i lejuar përdoruesit të identifikojnë çdo shtesë të papublikuar që shkel Kushtet e Shërbimit të Google.

Google synon të përmirësojë veçoritë e tij gjeneruese të AI, veçanërisht me mjetin e tij të kërkimit, Bard. Kjo fuqi gjeneruese e AI do t'u sigurojë përdoruesve përmbledhje të pyetjeve, të ngjashme me një veçori të disponueshme në Microsoft Edge.

Për sa i përket sigurisë, Google Chrome po përmirëson mbrojtjen e tij kundër malware dhe kërcënimeve të phishing me kontrolle në kohë reale kundër sajteve të njohura të këqija të Google përmes Shfletimit të Sigurt të Google. Ky përmirësim pritet të sjellë një përmirësim 25% në mbrojtje.

Së fundmi, Google është vendosur të lançojë telefonat e tij të rinj Pixel 8 këtë muaj, duke i shtuar linjës në rritje të pajisjeve të kompanisë.

Këto përditësime dhe përmirësime demonstrojnë përkushtimin e Google për t'u ofruar përdoruesve një përvojë shfletimi tërheqëse, të personalizuar dhe të sigurt.

