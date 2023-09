Aplikacioni i kamerës së Google u caktua të marrë riparimin e ndërfaqes së përdoruesit në përditësimin më të fundit

By

Aplikacioni shumë popullor Google Camera për Android është gati t'i nënshtrohet një përditësimi të madh të ndërfaqes, duke shënuar ndryshimin e parë të rëndësishëm në ndërfaqen e tij të përdoruesit që nga viti 2019. Lajmi vjen nga një rrjedhje e zbuluar në gusht, e cila tani është konfirmuar nga burime zyrtare në Google .

Ndryshimi më i spikatur në përditësimin është ndarja e plotë e modaliteteve të fotografisë dhe videos, e cila do të arrihet përmes shtimit të një çelësi të dedikuar nën shiritin e përzgjedhjes së modalitetit. Përdoruesit tani do të jenë në gjendje të kalojnë lehtësisht midis modaliteteve të fotografisë dhe videove, me skedat përkatëse të shfaqura në shiritin e zgjedhjes së modalitetit.

Skeda "Më shumë", e cila përmban cilësime dhe veçori shtesë, do të hiqet në këtë përditësim. Në vend të kësaj, mënyrat e stabilizimit të videos tani do të jenë të aksesueshme përmes cilësimeve të shpejta. Një tjetër ndryshim në cilësimet e shpejta është mënyra e aksesit, pasi ajo tani do të hapet duke rrëshqitur lart, ndryshe nga metoda aktuale e tërheqjes së menysë.

Për sa i përket estetikës, ikona e aplikacionit do të shohë një zmadhim të lehtë, duke ofruar një pamje të rifreskuar dhe moderne. Për më tepër, seria Pixel 6 pritet të marrë rrëshqitësin e ri të zmadhimit të Pixel 7 si pjesë e këtij përditësimi.

Ndërsa ndryshimet mund të kërkojnë që përdoruesit të përshtatin kujtesën e tyre të muskujve me paraqitjen e re, riparimi ishte shumë i vonuar dhe pritet të përmirësojë përvojën e përdoruesit. Përditësimi po shpërndahet me numrin e versionit v.9.0.115.561695573.37.

Në përgjithësi, ky përditësim UI është vendosur të sjellë një ndryshim të rëndësishëm në aplikacionin Google Camera, duke përmirësuar ndërfaqen e përdoruesit dhe duke modernizuar pamjen e tij. Burimi: Ky artikull bazohet në informacionin nga një artikull i publikuar në Android Authority.