Google nxjerr ridizajnimin e aplikacionit Pixel Camera me versionin 9.0, kërkon Android 14

By

Google po prezanton një ridizajnim të madh të aplikacionit Pixel Camera me versionin 9.0, i cili tani kërkon Android 14. Ky përditësim vjen me një ndërrues të ri Foto/Video të vendosur në fund të ekranit. Rrëshqitja lart në pamor hap gjithashtu panelin e cilësimeve. Përdoruesit do të gjejnë një karusel të veçorive të disponueshme të kamerës pasi të kenë akses në panelin e cilësimeve.

Në ndërfaqen e ridizajnuar, mënyrat e kamerës janë riorganizuar. Modalitetet e disponueshme të fotografisë janë Action Pan, Long Exposure, Portret, Photo, Night Sight, Panorama dhe Photo Sphere. Modalitetet e videos përfshijnë Pan, Blur (kinematike), Video, Slow Motion dhe Time Lapse.

Një përmirësim i dukshëm është se Night Sight tani është vetëm një rrëshqitje larg dhe kontrollet e videos janë shpërndarë për qasje më të lehtë. Ndërprerësi është ngjitës dhe kujton modalitetin e fundit të përdorur nga përdoruesi, pavarësisht nëse ishte modaliteti "Foto" ose "Video".

Për më tepër, ky përditësim ndryshon pozicionin e pamjes paraprake të rrotullës së kamerës dhe ndërruesit të lenteve të përparme/të pasme. Më parë, pamja paraprake e rrotullës së kamerës shfaqej në fund dhe ndërruesi i lenteve të përparme/të pasme ishte në krye të ekranit. Megjithatë, me ridizajnimin, kamera e përparme fshihet në krye dhe pamja paraprake e rrotullës së kamerës arrihet përmes një gjesti me shtypje të gjatë.

Përveç këtyre riorganizimeve, nuk ka ndryshime të tjera të mëdha vizuale. Ikona me temë është përditësuar dhe tani është më e madhe.

Versioni i ri i aplikacionit Pixel Camera, 9.0.115.561695573.37, është i përputhshëm vetëm me Android 14 dhe nuk do të instalohet në versionet më të vjetra si Android 13. Ky përditësim aktualisht po shpërndahet për përdoruesit e Pixel në programin Beta. Ndërsa përditësimi filloi më 7 shtator, ai nuk është ende gjerësisht i disponueshëm në Play Store. Megjithatë, mund të shkarkohet nga APKMirror.

Burimi: [Grupi i Google News në Telegram](burimi)