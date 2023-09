Grantet e shkrim-leximit: Përmirësimi i aksesit në burime dhe mbështetje cilësore të shkrim-leximit

By

Qasja në burime cilësore të shkrim-leximit dhe mbështetje është thelbësore që studentët të lulëzojnë në arsimin e tyre. Megjithatë, jo të gjithë studentët kanë qasje të barabartë në këto burime. Këtu hyjnë grantet e shkrim-leximit, duke ofruar një fener shprese për arsimtarët dhe nxënësit.

Akademia Dixhitale GOAL në Mansfield, Ohio, ka pasur fatin të marrë një grant arsimimi nga Departamenti i Arsimit i Ohajos. Ky grant synon të përmirësojë mësimin e shkrim-leximit në mjedisin e tyre të të nxënit të përzier duke krijuar sisteme për të identifikuar nevojat e ndërhyrjes dhe për t'i ofruar ato, duke siguruar që të gjithë studentët e GOAL të bëhen lexues të fortë.

Për të arritur këtë qëllim, ekipi i pedagogëve të akademisë ka ndjekur trajnime mujore të organizuara nga ekspertë kombëtarë. Ata kanë zhvilluar një model të Sistemit të Mbështetjes me Shumë nivele të shkrim-leximit (MTSS) dhe kanë krijuar ekipe për të monitoruar ndikimin e tyre. Ky model ndihmon në identifikimin e nevojave për ndërhyrje duke përdorur vlerësime të analizës dhe diagnostike, duke vendosur pragje për identifikimin e studentëve që kërkojnë mbështetje më intensive dhe duke hartuar aktivitete specifike për çdo nivel.

Përveç kësaj, akademia ka zhvilluar pritshmëri të përbashkëta dhe mësimdhënie fjalori të bazuar në dëshmi. Mësuesit marrin trajnim dhe mbështetje në dhënien e udhëzimeve të qëndrueshme në të gjitha nivelet e klasave, duke përdorur mjete të tilla si modelet Frayer, NearPod dhe Flocabulary për të përmirësuar zhvillimin e fjalorit.

Ekipi në GOAL angazhohet në trajnime të vazhdueshme me ekspertin e mësimdhënies së shkrim-leximit Kim St. Martin. Ata gjithashtu kanë identifikuar anëtarë të stafit për t'u bërë trajnerë të shkrim-leximit dhe kanë krijuar një program trajnimi dhe mbështetjeje. Këta trajnerë do të rrisin aftësitë e tyre përmes kurseve dhe metodave të provuara të stërvitjes, me mbështetje shtesë të ofruar nga Qendra e Shërbimit Arsimor në Mid-Ohio.

Fokusi i akademisë për tremujorin e parë ka qenë në planifikimin dhe përgatitjen. Duke ecur përpara, ata do të punojnë në mbledhjen e të dhënave të besnikërisë dhe ndikimit dhe zhvillimin e një sistemi efikas për analizë. Semestri i dytë do të fokusohet në zgjerimin e praktikave më të mira dhe trajnimin e të gjithë stafit në mësimin e nivelit të parë të shkrim-leximit.

Përkushtimi dhe pasioni i ekipit në GOAL nuk kanë kaluar pa u vënë re. Ekipet shtetërore dhe kombëtare të shkrim-leximit po vëzhgojnë nga afër përparimin e tyre, duke njohur përkushtimin e tyre ndaj mësimdhënies cilësore dhe suksesit të studentëve. Granti i shkrim-leximit i marrë nga GOAL do të shërbejë si një katalizator për përmirësime në të gjithë sistemin në mësimdhënien e shkrim-leximit dhe bashkëpunimin ekipor.

Duke trajtuar pabarazitë në aksesin në burimet cilësore të shkrim-leximit dhe duke ofruar mbështetje të synuar, grantet e shkrim-leximit fuqizojnë arsimtarët dhe studentët të arrijnë potencialin e tyre të plotë.

