Glamnetics bashkëpunon me Harry Potter për Magical Press-On Nails

Glamnetics është bashkuar me ekskluzivitetin e dashur të Harry Potter për të krijuar një koleksion mahnitës të thonjve të shtypur. I frymëzuar nga katër shtëpitë e Hogwarts-it dhe libri i fundit i serisë, "Harry Potter dhe Dhuratat e Vdekjes", ky bashkëpunim sjell një prekje magjie në majë të gishtave tuaj.

Koleksioni përmban 10 thonj shtypës, me dy dizajne për çdo shtëpi Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin dhe Hufflepuff. Me shtatë thonj të shkurtër në formë bajame dhe tre thonj të shkurtër në formë ovale, ka një përshtatje të përsosur për çdo magjistar dhe magjistar.

Një dizajn i spikatur në koleksion është grupi i thonjve Marauder's Map. Këto thonj krenohen me teknologjinë e ndryshimit të temperaturës, duke u shndërruar në një nuancë të kuqe të thellë në temperatura më të ftohta. Megjithatë, kur ekspozohen ndaj nxehtësisë ose një llambë, ato zbulojnë dizajnin e ndërlikuar të Hartës së Marauderit, një objekt i dashur nga seria.

Thonjtë e shtypur Glamnetics nuk janë vetëm vizualisht mahnitës, por edhe të qëndrueshëm. Ata kanë një shtresë UV që siguron një përfundim me shkëlqim, ndërsa gjithashtu shton një shtresë mbrojtëse që minimizon copëtimin dhe gërvishtjet. Angazhimi i markës ndaj qëndrueshmërisë shihet në materialet vegane dhe pa egërsi të përdorura për thonjtë, si dhe në tabaka e pastër plastike PET 100 për qind e riciklueshme.

Çdo grup thonjsh me shtypje vjen me dy fole ngjitëse për thonjtë, një shishe ngjitëse thonjsh me furçë, një skedar thonjsh prej qelqi kristali për formësim të përsosur dhe një heqës gozhdë me shtypje. Për më tepër, bashkëpunimi ofron katër shtesa thonjve të frymëzuara nga Wizarding World për të përmirësuar manikyrën tuaj magjike.

Fansat mund t'i blejnë thonjtë e shtypjes së Harry Potter për 21.99 dollarë direkt nga Glamnetics ose për 22 dollarë në partnerin e tyre të shitjes me pakicë Ulta. Thonjtë janë krijuar për të qëndruar deri në dy javë, duke siguruar që ju të mund të shfaqni dashurinë tuaj për botën e magjisë me një stil të qëndrueshëm.

Ky bashkëpunim vjen në një kohë emocionuese për fansat e Harry Potter, pasi Warner Bros. Discovery ka njoftuar zhvillimin e një serie të re televizive të bazuar në të gjithë serinë e librave Harry Potter. Çdo sezon do të fokusohet në një libër të ndryshëm, duke lejuar një brez të ri lexuesish të përjetojnë magjinë e Hogwarts-it në ekran.

Burimet:

– Njoftimi për shtyp i Glamnetics

– Njoftimi i Warner Bros