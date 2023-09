Përmirësoni makinën tuaj me një ekran me prekje të montuar në pasqyrë të pasme 10 inç dhe kamera të dyfishta

By

Nëse keni një makinë më të vjetër, mund të humbisni disa nga teknologjitë më të reja si kamerat e integruara dhe kamerat rezervë. Megjithatë, ekziston një zgjidhje që ju lejon të shijoni këto veçori në çdo makinë, madje edhe në modele të vjetra, dhe me një çmim të përballueshëm.

Për vetëm 96 dollarë, StackSocial po ofron një marrëveshje për një ekran me prekje 10-inç të montuar në pasqyrë të pasme me një dash dhe komplet kamerash rezervë. Me çmim normalisht 120 dollarë, ky komplet ofron shikueshmëri dhe siguri më të madhe në rrugë.

Për të instaluar kamerën, do të montoni ekranin 10 inç në pasqyrën tuaj ekzistuese të pamjes së pasme duke përdorur montime dhe rripa gome. Kamera e pultit është ndërtuar në pjesën e pasme të ekranit. Më pas, do ta lidhni ekranin në portën e çakmakut të makinës suaj për energji. Së fundi, montoni kamerën rezervë në pjesën e pasme të jashtme të makinës suaj dhe lidhni kordonin e saj me ekranin.

Një nga avantazhet e këtij kompleti është se mund të shikoni imazhe të drejtpërdrejta në ekranin 10 inç. Ju gjithashtu keni mundësinë për të parë kamerën rezervë vetëm ose të dyja kamerat njëkohësisht. Kjo përmirëson dukshmërinë gjatë vozitjes dhe kur manovroni në vendet e parkimit.

Pasja e kamerave të dyfishta mund të jetë vendimtare në rast të një incidenti, veçanërisht për qëllime sigurimi. Kompleti përfshin një sensor G që zbulon automatikisht përplasjet dhe ruan pamjet video në një kartë SD (nuk përfshihet). Të dyja kamerat kanë kënde të gjera, regjistrim 4K dhe aftësi për shikim natën për të siguruar imazhe të qarta të targave dhe aksidenteve.

Për më tepër, ky komplet ofron kontrolle të avancuara zanore, duke ju lejuar të bëni fotografi, të filloni dhe të ndaloni regjistrimin, të ndryshoni kamerat ose të fikni ekranin pa duar.

Përmirësoni teknologjinë e makinës suaj me këtë ekran me prekje 10 inç të montuar në pasqyrë të pasme dhe kamera të dyfishta me një çmim të ulur.