Garena Free Fire Redeem Codes: Si të merrni artikuj falas në lojë

Garena Free Fire, loja popullore Battle Royale, do të rikthehet në Indi me tema, personazhe dhe rregulla të reja. Loja, e njohur si FF India, pritet të nisë së shpejti, por ende nuk është shpërndarë asnjë përditësim zyrtar. Ndërsa lojtarët presin me padurim rilançimin, ata ende mund të nivelizojnë lojën e tyre dhe të përfitojnë falas duke përdorur kodet në lojë.

Tema aktuale për shtatorin është Jelly Assault, e cila u ofron lojtarëve akses në artikuj të ndryshëm në lojë si veshjet, lëkurat e armëve dhe granatat. Këto artikuj mund të merren falas ose të blihen duke përdorur diamante në lojë. Nëse po kërkoni të merrni artikujt tuaj të preferuar pa shpenzuar asnjë diamant, mund të provoni fatin me Garena Free Fire Redeem Codes.

Kodet e shëlbimit janë kode ekskluzive që ofrojnë artikuj falas në lojë. Megjithatë, këto kode janë aktive vetëm për 12 orë, prandaj është e rëndësishme të veproni shpejt. Nëse një kod nuk funksionon, provoni një tjetër nga lista e Garena Free Fire Redeem Codes për 8 shtator:

FGYUI8PL0OIJUHYQ2WS3EDRCTYGBHUNHINKI98UYHIOO0LKMNBVCXS45TGHJU7YTFVBNJKIUY6ZQ21QSXCDE3E4RFGVBNHYT65YHBHJIKOLKM4LPOIUYHGFCXSDRTT5RE2SQ234RFVGHY6T5RFVGBHJI8U7YGHNJKO98IUJKNBVCSWQ23ERDFVGHY6TFGHJKIU87YH8Y6J8KS2HU321QWDUJBGY4JMKYULILJOH0GIF8UAYT5QRD1FC2VG34HRHTUFGNJXMKZOXD78IKJG

Për të përdorur këto kode të riblerjes, ndiqni këto hapa:

Sigurohuni që jeni identifikuar në llogarinë tuaj Free Fire dhe nuk përdorni një llogari Vizitor. Shkoni në faqen zyrtare të shëlbimit të zjarrit falas: reward.ff.garena.com/en. Shmangni vizitat e faqeve të internetit me qëllim të keq dhe përdorni vetëm faqen zyrtare të internetit për të rimbursuar kodet. Hyni përmes opsioneve si Google, Facebook, VK ose metoda të tjera të disponueshme. Pas hyrjes me sukses, futni kodin tuaj 12-shifror të riblerjes në faqen tjetër. Klikoni "OK" dhe prisni për shpërblimet tuaja. Ato do të dërgohen në postën tuaj në lojë brenda 24 orëve.

Mbani një sy për më shumë kode të riblerjes në të ardhmen për të vazhduar të përmirësoni përvojën tuaj të lojës në Garena Free Fire.

Përkufizime:

Lojë Battle Royale: Një zhanër i lojërave video ku shumë lojtarë luftojnë kundër njëri-tjetrit derisa një lojtar ose ekip i vetëm të mbetet në këmbë.

Një zhanër i lojërave video ku shumë lojtarë luftojnë kundër njëri-tjetrit derisa një lojtar ose ekip i vetëm të mbetet në këmbë. Shlyej kodet: Kodet ekskluzive që lejojnë lojtarët të marrin artikuj falas në lojë.

Kodet ekskluzive që lejojnë lojtarët të marrin artikuj falas në lojë. Diamanti në lojë: Një monedhë virtuale në Garena Free Fire që përdoret për blerjen e artikujve në lojë.

