Embracer Group eksploron shitjen e argëtimit të kutisë së shpejtësisë pas pengesës së investimit

Embracer Group, një konglomerat lojërash, thuhet se po konsideron shitjen e filialit të tij, Gearbox Entertainment, në një përpjekje për t'u rikuperuar pas rënies së një marrëveshjeje të madhe financimi në fillim të këtij viti. Ndërsa Embracer aktualisht po eksploron blerës të mundshëm për Gearbox, një marrëveshje nuk është e garantuar.

Embracer Group ka qenë në një zbavitje të shpejtë blerjesh gjatë viteve të fundit, duke grumbulluar një portofol të gjerë pronash lojërash dhe argëtimi. Kjo përfshin blerjen e Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (zhvilluesi i Tomb Raider) dhe të drejtat për ekskluzivitete si The Lord of the Rings dhe The Hobbit. Megjithatë, këto blerje erdhën me një kosto të lartë, e cila u bë një çështje e rëndësishme kur një marrëveshje investimi prej 2 miliardë dollarësh, siç thuhet nga një grup investimesh saudite, dështoi në qershor.

Për të rikuperuar nga ky pengesë, Embracer Group njoftoi planet për një ristrukturim në të gjithë kompaninë, i cili përfshin pushime nga puna, masa për uljen e kostove dhe zhveshje të segmenteve të caktuara. Një nga shitjet e mundshme që po shqyrtohet është Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment u ble nga Embracer Group në 2021 në një marrëveshje me vlerë deri në 1.3 miliardë dollarë. Që nga blerja, Gearbox ka lëshuar dy spinoff të serisë së lojërave të njohura Borderlands, me një film Borderlands që do të dalë në vitin 2024. Përveç kësaj, publikimi i tyre i fundit, Remnant 2, u bë titulli më i shitur në SHBA për muajin korrik.

Sipas Reuters, Gearbox Entertainment po tregtohet kryesisht për grupet ndërkombëtare të lojërave. Embracer Group shpreson që duke shitur Gearbox, ata mund të stabilizojnë financat e tyre dhe të fokusohen në portofolin e tyre të mbetur të pronave të lojërave dhe argëtimit.

Burimet: Reuters