Unity shpall tarifën e re të diskutueshme për zhvilluesit e lojërave

Unity, kompania që qëndron pas Unity Engine të njohur të përdorur nga studiot e pavarura të lojërave, ka ndezur polemika me njoftimin e saj për një tarifë të re. Duke filluar nga 1 janari, zhvilluesit do të tarifohen sa herë që shkarkohet një lojë duke përdorur Unity Engine. Tarifa do të aktivizohet kur shitjet arrijnë një prag prej 200,000 dollarësh të ardhurash gjatë 12 muajve ose në 200,000 instalime totale dhe mund të jetë deri në 0.20 dollarë për instalim, në varësi të licencës së zhvilluesit me Unity.

Ky vendim është pritur me zemërim dhe mosbesim brenda komunitetit të zhvillimit të lojërave, me zhvilluesit që shprehin shqetësime për barrën e mundshme financiare dhe mungesën e konsultimit. Shumë zhvillues janë të shqetësuar për sfidat logjistike të zbatimit të kësaj tarife, duke përfshirë mënyrën se si do të zbatohet për riinstalimet e lojërave në pajisje të reja ose në shërbimet e abonimit si Xbox Game Pass ose koleksionet e lojërave bamirëse si Humble Bundle.

Unity, si përgjigje, iu referua tarifës si tarifa Unity Runtime, pasi lidhet me kodin që ekzekuton çdo lojë në pajisjet e lojtarëve. Kompania pretendon se kjo strukturë e tarifave i lejon zhvilluesit të përfitojnë nga angazhimi i vazhdueshëm i lojtarëve. Presidenti i Unity Create, Marc Whitten, deklaroi se qëllimi i kësaj tarife është të "balancojë më mirë shkëmbimin e vlerës" midis Unity dhe zhvilluesve dhe të gjenerojë më shumë të ardhura që kompania të vazhdojë të investojë në motor.

Ky vendim ngre shqetësime në lidhje me implikimet financiare për studiot nëse përballen me reagime nga baza e tyre e përdoruesve ose nëse lojërat e tyre përfundojnë në fushata të instalimit masiv. Shumë zhvillues mendojnë se kjo tarifë e shtuar bie ndesh me kuptimin e marrëveshjes së tyre të licencimit me Unity dhe të ardhurat që ata presin të gjenerojnë nga lojërat e tyre. Mungesa e qartësisë nga Unity se si do të zbatohet dhe gjurmohet tarifa, vetëm sa i ka shtuar këto shqetësime.

Unity Engine, i lëshuar fillimisht në 2005, është një motor lojërash ndër-platformë që fitoi popullaritet në mesin e zhvilluesve të pavarur të lojërave për shkak të përballueshmërisë dhe fleksibilitetit të tij. Është përdorur për të krijuar tituj të suksesshëm si Cuphead, Rust dhe Pokémon GO. Megjithatë, Unity është përballur me sfida financiare, duke rezultuar në pushime nga puna dhe një nevojë për të rivlerësuar investimet e saj. Kompania shpreson se kjo strukturë e re e tarifave do të ndihmojë në gjenerimin e më shumë të ardhurave dhe forcimin e pozicionit të saj në industri.

