Roli i Infrastrukturës Publike Dixhitale në avancimin e përfshirjes financiare dhe produktivitetit

G20, në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe G20 Partneriteti Global për Përfshirjen Financiare (GPFI), ka lëshuar një udhëzues politikash mbi zhvillimin dhe vendosjen e infrastrukturës publike dixhitale (DPI) për të promovuar përfshirjen financiare dhe përfitimet e produktivitetit në Jugun Global. Dokumenti eksploron potencialin e IÇK-ve në nxitjen e përfshirjes financiare dhe produktivitetit, me raste studimore nga rajone të ndryshme.

DPI-të, kur zbatohen si sisteme të ndërveprueshme dhe të hapura, kanë fuqinë për të krijuar ekonomi gjithëpërfshirëse dhe për t'u ofruar grupeve vulnerabël akses të lehtë dhe të sigurt në shërbimet kritike përmes platformave efikase të pagesave. Kjo infrastrukturë luan gjithashtu një rol të rëndësishëm për të ndihmuar kombet të arrijnë Objektivat e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm (SDG).

Udhëzuesi i politikave citon shembullin e Indisë, e cila ka zbatuar me sukses DPI-të si ID-ja dixhitale Aadhaar dhe platforma e ndërveprueshme e pagesave dixhitale UPI. G20 beson se DPI-të mund të përfitojnë jo vetëm sektorin financiar, por edhe fusha të tjera si kujdesi shëndetësor, arsimi dhe mirëqenia sociale.

Ndërsa pranon progresin e bërë në përpjekjet globale të përfshirjes financiare përmes përdorimit të shërbimeve financiare dixhitale (DFS), publikimi thekson se ka ende shumë punë për të bërë dhe IHD-të mund të jenë të dobishme në arritjen e këtyre qëllimeve. Menaxhuar mirë, DPI-të kanë potencialin të ulin kostot e transaksionit, të stimulojnë inovacionin, të rrisin konkurrencën dhe ndërveprueshmërinë dhe të përmirësojnë përvojat e përdoruesve.

Për sektorin privat, IÇK-të paraqesin mundësi për inovacion, rritje të efikasitetit dhe akses në tregje dhe kredi të reja, me kusht që të ekzistojnë kushtet e nevojshme institucionale dhe të tregut.

Megjithatë, zbatimi i IÇK-ve sjell gjithashtu rreziqe të mundshme lidhur me çështjet operacionale, ligjore, rregullatore, të falimentimit, përjashtimit dhe të mbrojtjes financiare të konsumatorëve. Për të adresuar këto rreziqe dhe për të shfrytëzuar plotësisht përfitimet e DPI-ve, autoriteteve u kërkohet të krijojnë një mjedis të favorshëm nëpërmjet praktikave të mira, rregullimit dhe mbikëqyrjes së bazuar në rrezik, dhe arkitekturës së fortë të mbrojtjes së të dhënave.

Është e rëndësishme të theksohet se rekomandimet në dokumentin e politikave janë vullnetare dhe jo detyruese, të destinuara për autoritetet publike, por mund të jenë gjithashtu të dobishme për palët e tjera të interesuara të përfshira në infrastrukturën publike dixhitale.

Në një zhvillim të ngjashëm, sistemi i pagesave UPI të Indisë, i cili është një komponent kyç i infrastrukturës së saj publike dixhitale, përjetoi një muaj rekord në gusht me 10.58 miliardë transaksione. Kjo paraqet një rritje prej 67 për qind krahasuar me një vit më parë. Suksesi i UPI-së së Indisë ka tërhequr interes nga vende të tjera, me tre vende afrikane që thuhet se janë në bisedime me Indinë për të eksploruar partneritetet dhe për të përfituar nga përvoja e Indisë me UPI.

