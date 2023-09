SAS shpall iniciativa të mëdha në Konferencën Explore

By

SAS kohët e fundit bëri disa njoftime kryesore gjatë konferencës së tyre Explore në Las Vegas, duke treguar angazhimin e tyre ndaj AI dhe analitikës. Një nga iniciativat kryesore është premtimi i tyre për të investuar 1 miliard dollarë në zgjidhjet e industrisë të fuqizuara nga AI. Ky investim pasqyron fokusin e SAS në bërjen e analizave të aksesueshme për të gjithë, kudo.

Në përputhje me këtë zotim, SAS po përdor AI gjeneruese për të zgjidhur sfidat e të dhënave. Kompania po punon në gjenerimin e të dhënave autentike që pasqyrojnë mjediset e botës reale, duke siguruar mbrojtjen e privatësisë së përdoruesit, testimin e paragjykimeve dhe zbutjen, si dhe testimin e ngjarjeve të rralla dhe ekstreme. Për më tepër, SAS po ofron "binjakë dixhitalë", të cilët janë dublikatë të sistemeve fizike që lejojnë organizatat të eksperimentojnë me zgjidhje të reja dhe të testojnë strategji për efikasitete të përmirësuara.

SAS ka bashkëpunuar me Microsoft për të integruar aftësitë e tyre gjeneruese të AI me platformën Microsoft Azure OpenAI. Duke përdorur mjetet e orkestrimit dhe analitikës SAS në lidhje me Azure, bizneset mund të mbështesin operacionet kritike dhe të nxisin inovacionin. Integrimi është vendosur të jetë i disponueshëm për një vrojtim të kufizuar më vonë këtë vit.

Një tjetër njoftim i rëndësishëm është lëshimi i SAS Health, një platformë e kujdesit shëndetësor e krijuar për të ofruar automatizimin e të dhënave dhe analitikës. Kjo zgjidhje e ndërmarrjes synon të përmirësojë menaxhimin e të dhënave shëndetësore dhe të sigurojë analiza të hollësishme duke mundësuar marrjen e shpejtë të të dhënave elektronike shëndetësore në formate të standardizuara. SAS Health pritet të luajë një rol kyç në të ardhmen e ofrimit të kujdesit shëndetësor.

Platforma Viya gjithashtu mori përditësime në konferencë. SAS prezantoi Viya Workbench, një mjedis zhvillimi i sigurt në renë kompjuterike për ekzekutimin e kodit. Ata gjithashtu njoftuan tre klientë për mjetet popullore të zhvillimit: Jupyter Notebook, Visual Studio Code dhe SAS Enterprise Guide. Këto përmirësime synojnë të rrisin produktivitetin dhe të mundësojnë inovacion më të shpejtë për shkencëtarët dhe zhvilluesit e të dhënave.

SAS gjithashtu zbuloi SAS App Factory, një aplikacion për zhvillimin e shpejtë të aplikacioneve të drejtuara nga AI. Kjo zgjidhje automatizon konfigurimin e një grupi teknologjik të bazuar në cloud, duke përfshirë React, TypeScript dhe Postgres. Është planifikuar të jetë përgjithësisht i disponueshëm vitin e ardhshëm, së bashku me Viya Workbench.

Përveç këtyre nismave, SAS lançoi SAS Energy Forecasting Cloud që synon kompanitë e shërbimeve. Ky shërbim i bazuar në cloud ndihmon në përmirësimin e planifikimit dhe operacioneve duke ofruar analitikë parashikuese për kërkesën maksimale dhe planifikimin e transmetimit. Prova e kryer me Departamentin e Ujit dhe Energjisë në Los Anxhelos tregoi potencialin e kësaj zgjidhjeje.

Gjatë gjithë konferencës, SAS theksoi rëndësinë e qeverisjes së AI dhe menaxhimit të të dhënave. Ata theksuan ekspertizën e tyre në qeverisje dhe përputhshmëri dhe theksuan transparencën e modeleve të tyre, veçanërisht ato që lidhen me përmbajtjen gjeneruese. SAS përsëriti angazhimin e saj për të ofruar zgjidhje plotësisht funksionale të AI dhe theksoi vlerën që ato ofrojnë në "miljen e fundit" të zbatimit.

Në përgjithësi, njoftimet e SAS në konferencën Explore përforcojnë përkushtimin e tyre ndaj AI, analitikës dhe teknologjisë avancuese për të adresuar sfidat kritike të biznesit.

