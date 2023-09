Franca ndalon shitjen e iPhone 12 për shkak të niveleve të rrezatimit

Ministri i ri i Francës për ekonominë dixhitale ka njoftuar se Apple duhet të ndalojë shitjet e modelit të saj iPhone 12 në Francë. Ky vendim vjen pasi monitoruesi i rrezatimit në vend, ANFR, kreu teste dhe zbuloi se Shkalla Specifike e Përthithjes (SAR) e telefonit inteligjent tejkaloi kufijtë ligjorë.

Jean-Noel Barrot, ministri i ri i Francës, zbuloi në një intervistë me Le Parisien se ANFR njoftoi Apple për ndalimin. Ai gjithashtu deklaroi se një përditësim i softuerit mund të adresojë çështjet e rrezatimit që lidhen me iPhone 12, i cili është në shitje që nga viti 2020.

Barrot theksoi se Apple ka dy javë që të përgjigjet dhe të zbatojë ndryshimet e nevojshme. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në tërheqjen e të gjitha pajisjeve iPhone 12 në qarkullim. Ai theksoi se të njëjtat rregulla vlejnë për të gjitha kompanitë, përfshirë gjigantët dixhitalë.

Bashkimi Evropian ka vendosur kufij sigurie për vlerat SAR në lidhje me përdorimin e telefonit celular, pasi studimet kanë sugjeruar një rrezik potencial në rritje të llojeve të caktuara të kancerit. Mbikëqyrësi francez do të ndajë gjetjet e tij me rregullatorët në shtetet e tjera anëtare të BE-së, me Barrot duke vënë në dukje se ky vendim mund të ketë një efekt valëzues.

Franca ka qenë proaktive në monitorimin e niveleve të rrezatimit të pajisjeve elektronike, duke zgjeruar rregulloret në vitin 2020 për t'u kërkuar shitësve me pakicë të shfaqin vlerat e rrezatimit në paketim jo vetëm për telefonat celularë, por edhe për tabletët dhe produktet e tjera elektronike.

Apple nuk ka dhënë ende një përgjigje për njoftimin e ndalimit.

Burimi: Reuters (nuk ofrohet URL)