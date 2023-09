Parashikimi i Forza Motorsport: Një fillim premtues për Sim-in Ultimate Racing

By

Forza Motorsport ka qenë gjithmonë i njohur për përvojën e saj të lëmuar të garave, dhe kësti i ardhshëm në seri duket të mos jetë përjashtim. Në një vrojtim të fundit të serisë së prezantimit të Builders Cup të lojës, është e qartë se zhvilluesit Turn 10 Studios kanë krijuar një themel të fortë për vite të tëra emocionesh garash.

Seria hyrëse përmban tre pista dhe tre makina, secila me karakteristikat e veta unike të trajtimit. Pavarësisht nëse jeni duke vozitur Subaru STI S2019 209, Honda Civic Type R 2018 ose Ford Mustang GT 2018, makinat ndihen fantastike. Opsionet e personalizimit lejojnë gjithashtu rregullime të shkëlqyera që ndikojnë vërtet në mënyrën se si çdo automjet drejton.

Një nga veçoritë e spikatura të Forza Motorsport është aksesueshmëria e tij. Loja ofron një rrëshqitës vështirësish, mënyra të shumta loje dhe një mori opsionesh trajnimi dhe asistimi. Butoni i kthimit mbrapa, në veçanti, është një veçori e dashur për raundet praktike, duke i lejuar vrapuesit të rivendosen shpejt pa u larguar nga pista. Ai inkurajon eksperimentimin dhe lojën pa frikën e ndëshkimit.

Shkalla e kornizës së lojës është një tjetër aspekt i dukshëm. Forza Motorsport funksionon me një shpejtësi të qetë 60 fps në të gjitha platformat, duke përfshirë Xbox Series S. Në një peizazh lojrash ku shumë tituj AAA përpiqen të arrijnë 60 fps, ky nivel reagimi është një frymë e freskët për entuziastët e garave.

Ndërsa ka pasur disa shqetësime në lidhje me funksionet që mungojnë në fillim, të tilla si modaliteti i spektatorit dhe ekrani i ndarë, përvoja thelbësore e Forza Motorsport mbetet e fortë. Turn10 është i përqendruar në ofrimin e një karte sim garash që i jep përparësi reagimit, personalizimit dhe aksesit. Rezultati është një lojë vizualisht mahnitëse me ndriçim global të gjurmuar nga rrezet dhe ndriçim dinamik që i jep jetë makinave dhe pistave.

Duke parë përpara, Forza Motorsport është planifikuar të jetë një lojë me shërbim të drejtpërdrejtë, me ulje të rregullta të përmbajtjes dhe veçori sociale të integruara në përvojë. Kjo siguron që lojtarët do të kenë shumë harta, automjete dhe sfida të reja për të pritur në vitet e ardhshme.

Në përgjithësi, Forza Motorsport premton shumë si kartela më e mirë e garave. Vëmendja e tij ndaj detajeve, aksesueshmëria dhe besnikëria vizuale mahnitëse krijojnë një përvojë emocionuese dhe zhytëse. Pavarësisht nëse jeni adhurues i serisë ose jeni i ri në lojërat e garave, Forza Motorsport po bëhet një titull që duhet luajtur.

Burimet:

– Nuk ofrohen URL.