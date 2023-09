Forza Motorsport i ri synon të jetë një lojë garash e arritshme për të gjithë lojtarët

Forza Motorsport, kësti i fundit në serinë e lojërave të njohura të garave, është vendosur të ofrojë një pikë hyrjeje të arritshme për të gjithë lojtarët. Synimi i zhvilluesit Turn 10 është i qartë – të fokusohet në vetë përvojën e garave, duke inovuar në fizikë dhe AI ​​për të krijuar një mjedis të natyrshëm mësimi. Loja mburret me pamje mahnitëse fotorealiste 4K dhe prezanton një sistem përparimi të ngjashëm me RPG-në për mbi 500 automjetet e saj.

Ndërsa lojtarët garojnë, ata fitojnë pikë makinash (CP) që mund të përdoren për të personalizuar automjetet e tyre me pjesë dhe përmirësime të reja. Për lojtarët që nuk janë të interesuar për detajet, sistemi i kthimit Drivatar lejon akordimin e përvojës së përgjithshme të garave. Duke rregulluar një shkallë me tetë pikë, lojtarët mund të kontrollojnë se sa mirë performojnë garuesit e tjerë, duke e bërë lojën më realiste.

Forza Motorsport gjithashtu i jep përparësi aksesit duke ofruar një sërë opsionesh për lojtarët me aftësi të kufizuara. Loja përmban sinjale audio dhe rrëfim për drejtuesit e verbër, hyrje me një prekje për ata me kufizime lëvizshmërie dhe titra shumë të personalizueshme për personat e shurdhër dhe me vështirësi në dëgjim. Këto veçori të aksesueshmërisë nuk janë vetëm të dobishme për ata me aftësi të kufizuara, por gjithashtu ndihmojnë lojtarët e tjerë. Loja është mikpritëse për lojtarët e të gjitha niveleve të aftësive dhe nuk ndëshkon përdorimin e mjeteve ndihmëse.

Sistemi i Mastery Car në Forza Motorsport ofron reagime dhe shpërblime të vazhdueshme për lojtarët, duke i lejuar ata të përmirësojnë vazhdimisht aftësitë e tyre. Ai u jep lojtarëve një ndjenjë të arritjes dhe përparimit të ngjashëm me atë që gjendet në RPG. Sidoqoftë, loja ende fokusohet në dashurinë për makinat në vend që të bëhet një lojë e plotë RPG ose simuluese.

Forza Motorsport do të dalë në Xbox Series X/S dhe PC më 10 tetor dhe do të jetë i disponueshëm në Xbox Game Pass. Me fokusin e saj në aksesueshmërinë, afrueshmërinë dhe përvojën gjithëpërfshirëse të garave, loja synon të tërheqë si për vrapuesit me përvojë ashtu edhe për të sapoardhurit.

Burimet:

– Forza Motorsport: Vazhdimisht me lojën garash të gjeneratës tjetër (IGN)

– Titulli i ri i Forza Motorsport hiqet nga skema e numërimit të Forza Motorsport (Eurogamer)