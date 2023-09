Prezantimi i Xbox Mastercard: Fitoni pikë për përvojën tuaj të lojërave

Microsoft ka zbuluar ofertën e tij më të fundit për lojtarët: Xbox Mastercard. Kjo kartë e re krediti i lejon anëtarët e kartës të fitojnë pikë në blerjet e tyre, të cilat mund të përdoren për lojëra dhe shtesa në Dyqanin e Microsoft. Karta fillimisht do të jetë e disponueshme ekskluzivisht për anëtarët e Programit Xbox Insider në SHBA, duke filluar nga 21 shtatori, përpara se të bëhet e aksesueshme për të gjithë përdoruesit e Xbox me bazë në SHBA vitin e ardhshëm.

Xbox Mastercard është rezultat i një partneriteti midis Microsoft dhe Barclays. Siç pritej, karta synon të nxisë përdoruesit të blejnë përmbajtje Xbox. Për çdo dollar të shpenzuar për blerjet e përditshme, mbajtësit e kartës do të marrin një pikë shpërblimi. Megjithatë, norma e pikëve të shpërblimit rritet në pesë pikë për dollar të shpenzuar në Microsoft Store. Për më tepër, blerjet e bëra përmes shërbimeve të përzgjedhura të transmetimit dhe ngrënies, si Netflix, DoorDash dhe Grubhub, do të fitojnë tre pikë për dollar.

Çdo pikë shpërblimi vlerësohet me një qindarkë kur përdoret për lojëra dhe shtesa Xbox. Kjo do të thotë që nëse shpenzoni 1,000 dollarë për blerje standarde duke përdorur kartën, do të fitoni ekuivalentin e pikëve me vlerë 10 dollarë për t'i përdorur për lojëra të reja. Karta do të jetë e disponueshme në pesë dizajne të ndryshme dhe përdoruesit mund ta personalizojnë atë me Xbox Gamertag-in e tyre.

Për sa i përket funksionalitetit, Xbox Mastercard mbështet pagesat pa kontakt dhe kuletat dixhitale. Mbajtësit e kartës do të kenë gjithashtu akses në rezultatin e tyre të kreditit FICO falas. Norma vjetore e përqindjes së kartës (APR) mund të variojë nga 20.99% në 31.99%, në varësi të rezultateve të një kontrolli kredie.

Për të joshur përdoruesit të regjistrohen dhe të përdorin kartën, Microsoft ofron disa përfitime shtesë. Mbajtësit e kartës do të marrin një bonus prej 5,000 pikësh karte (ekuivalente me 50 dollarë) pasi të bëjnë blerjen e tyre të parë. Për më tepër, anëtarët do të shijojnë tre muaj falas të Xbox Game Pass Ultimate pasi të kenë përdorur Mastercard për herë të parë. Ky abonim mund të transferohet edhe te një mik nëse mbajtësi i kartës është tashmë abonent.

Në përgjithësi, Xbox Mastercard synon të përmirësojë përvojën e lojërave për përdoruesit e Xbox duke i shpërblyer ata për blerjet e tyre. Me sistemin e saj tërheqës të pikëve të shpërblimit dhe bonuset ekskluzive, kjo kartë krediti me siguri do të tërheqë lojtarët e zjarrtë.

