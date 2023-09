WWOO-LD Boston do të bëhet transmetuesi i parë televiziv amerikan 5G OTA

WWOO-LD Boston është vendosur të hyjë në histori si transmetuesi i parë amerikan që ofron transmetime televizive në ajër (OTA) në 5G. Kompania paraqiti një licencë eksperimentale në Komisionin Federal të Komunikimeve dhe planifikon të fillojë transmetimin 5G të mërkurën, 13 shtator 2023.

Ky veprim vjen pasi përparimet e teknologjisë dhe kërkesa në rritje për video dhe të dhëna në pajisjet celulare krijojnë mjedisin e përsosur për testimin dhe ndërtimin e transmetimit 5G. WWOO-LD vlerëson përpjekjet e "SuperFrank" Copsidas, themeluesit të Shoqatës së Transmetuesve të TV me fuqi të ulët dhe Rrjetit XGen, për të bërë të mundur këtë moment historik.

Ndërsa ende i nënshtrohet testimit, transmetimi 24/7 5G i WWOO-LD do t'i hapë rrugën prerësve të kordonit të ardhshëm për të shijuar përfitimet e këtij shërbimi. Duke përdorur një "model një-për-shumë", transmetimi 5G synon të reduktojë bllokimet dhe bllokimet e trafikut të shkaktuara nga modeli një-për-një i përdorur për dërgimin e të dhënave dhe videove në pajisjet e lidhura.

Një nga avantazhet e transmetimit 5G është aftësia e tij për të operuar me kulla më të ulëta dhe fuqi më të ulët në krahasim me transmetimin tradicional me fuqi të plotë. Për më tepër, nuk është raportuar asnjë ndërhyrje gjatë testimit. Vlen të përmendet se afërsisht 75 për qind e të gjithë transmetuesve në SHBA përdorin stacione me energji të ulët.

Preston Padden, Shefi Strategjik i Shoqatës së Transmetuesve të TV me fuqi të ulët, thekson vlerën e transmetimit 5G në skenarë të ndryshëm. Jo vetëm që mund të adresojë zhgënjimet e përjetuara kur përpiqeni të shikoni një lojë në telefon në një stadium të mbushur me njerëz, por gjithashtu hap mundësi për mësim në distancë, video të koduara me definicion të lartë për personat e parë që përgjigjen dhe lidh zona ku mungon aksesi në internet.

Ky hap i ndërmarrë nga WWOO-LD Boston shënon një moment historik të rëndësishëm në evolucionin e transmetimit në SHBA dhe vendos skenën për integrimin e teknologjisë 5G në peizazhin mediatik.

Burimi: Cord Cutters News, Shoqata e Transmetuesve të TV me fuqi të ulët